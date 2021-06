Harley-Davidson: le prime foto della nuova Custom 1250

La nuova Harley-Davidson Custom 1250 verrà presentata ufficialmente il 13 luglio. La moto il bicilindrico a V di 60° da 1.250 cc già visto sulla Pan America (omologato Euro 5) e in grado di erogare una potenza massima 145 CV

Sarà un’estate calda per Harley-Davidson. Le libertà sempre crescenti stanno facendo aumentare la voglia di viaggiare, anche in moto e farlo su una nuova due ruote sarebbe fantastico. L’azienda americana sta alzando i giri del motore e tra nemmeno un mese presenterà la nuova Custom 1250.

Harley-Davidson Custom 1250: l’attesa è quasi finita

Dagli Stati Uniti è arrivato l’annunciato (rigorosamente via social) della data in cui cadrà il velo dall’attesa Harley-Davidson Custom 1250: la moto verrà svelata il 13 luglio, ma qualcosa è già possibile carpire dalle immagini che sono state pubblicate sul profilo Instagram del brand. Le parole dell’amministratore delegato, Jochen Zeitz, non fanno altro che alimentare la curiosità degli appassionati: “Dopo il successo del lancio della nostra prima moto adventure touring, la Pan America, siamo entusiasti di rivelare un’altra moto completamente nuova, costruita sulla piattaforma Revolution Max nel segmento sportivo, mostrando la tecnologia, le prestazioni e lo stile ineguagliati di Harley-Davidson“.

Tutto fa pensare che si tratti proprio della Custom 1250, presentata come concept ormai tre anni fa e finalmente pronta per invadere le strade di tutto il mondo. Sarà una moto in grado di unire la trazione di H-D con le caratteristiche richieste da un mezzo di questo periodo storico, tra cui prestazioni di un certo livello. A garantirle ci penserà il Revolution Max, vale a dire il motore bicilindrico a V di 60° da 1.250 cc, con distribuzione a doppio albero a camme in testa (DOHC), raffreddamento a liquido, già visto proprio sulla Pan America (omologato Euro 5) e in grado di erogare una potenza massima 145 CV.

Le linee si preannunciano classiche ma muscolose e tra le caratteristiche spiccano la monoposto e il doppio terminale di scarico alto con paracalore. La strumentazione è composta da un unico display tondo posto al centro del manubrio. Ancora qualche giorno di pazienza e finalmente sapremo tutto dell’attesa Harley-Davidson Custom 1250.