Harley Davidson LiveWire, la prima elettrica di Milwaukee arriva in Italia

L'Harley Davidson LiveWire ha un motore a magneti permanenti in grado di sprigionare una potenza massima pari a 150 cavalli e una coppia massima di 116 Nm. Promette un'autonomia di 225 km in città e 142 km in ciclo combinato

Dopo tanta attesa, tante voci e tante supposizioni, possiamo annunciare che presto arriverà in Italia la versione definitiva della Harley Davidson LiveWire, la prima elettrica della Casa di Milwaukee.

Harley Davidson LiveWire: come sarà

L’Harley Davidson LiveWire ha un motore a magneti permanenti che la Casa di Milwaukee ha scelto di ribattezzare Revelation. Il propulsore è in grado di sprigionare una potenza massima pari a 150 cavalli e una coppia massima di 116 Nm. L’autonomia è invece di 225 km in città e 142 km in ciclo combinato. Il peso è pari a 249 kg. Il telaio è in alluminio pressofuso e la moto è dotato di sospensioni Showa ad alte prestazioni. La sicurezza ricopre un ruolo fondamentale per questo all’anteriore è dotata si un sistema di pinze monoblocco Brembo che lavora in combinazione col sistema Electronic Chassis Control, che usa il sistema di controllo trazione, di frenata antibloccaggio e il Drag-Torque Slip Control System per gestire la coppia frenante e migliorare controllo e prestazioni. Con la nuova Harley Davidson elettrica Live Wire è possibile scegliere tra ben sette modalità di guida, Sport, Road, Range Rain e tre altre personalizzabili agendo sui sistemi di controllo elettronici. La moto permette di collegare il proprio smartphone grazie all’H-D Connect di cui è dotata e all’app dedicata con la quale si possono vedere le informazioni della moto anche da remoto.

Harley Davidson LiveWire: quanto costa

L’Harley Davidson LiveWire sarà disponibile solo in alcune concessionarie selezionate in Italia a partire da settembre 2019, sedi che avranno a disposizione anche una colonnina per la ricarica rapida della LiveWire. Tra i colori disponibili – arancione, giallo e nero – mentre è uno e non proprio per tutti il prezzo: 34.200 euro con 5 anni di garanzia sulle batterie, ma senza contare gli accessori a disposizione.