Harley-Davidson: nuova livrea per il Road Glide Special

Il colore Eagle Eye per il Road Glide Special è su base giallo brillante con una finitura lucida trasparente. La chicca del design è la maestosa aquila nera con le ali spiegate sul lato destro della moto che va dal serbatoio alla carenatura

Dopo aver messo il meglio della propria collezione durante l’ultima edizione di Motor Bike Expo, arrivano le prime ufficialità da Harley-Davidson. Febbraio si scalda con l’annuncio della nuova colorazione Special Edition Eagle Eye Yellow con grafica personalizzata Black Eagle del Road Glide Special.

Road Glide Special, la signora in giallo a due ruote

La nuova opzione di verniciatura di serie Eagle Eye Special Edition è disponibile per la Harley-Davidson Road Glide Special. Il colore Eagle Eye è su base giallo brillante con una finitura lucida trasparente. La chicca del design è la maestosa aquila nera con le ali spiegate sul lato destro della moto che va dal serbatoio alla carenatura. Il classico logo Bar & Shield si trova sul lato sinistro del serbatoio. La scritta Harley-Davidson è allineata sul bordo esterno delle borse laterali caratterizzate queste ultime da cerniere in tinta. La colorazione in edizione speciale è applicata su carenatura, serbatoio, parafanghi, borse laterali e carenatura motore.

Road Glide Special: quanto costa

Il prezzo base del modello Road Glide Special 2020 con l’opzione Paint Eye Special Edition di Eagle Eye è di 30.750 euro franco concessionario.