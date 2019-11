Harley-Davidson Pan America 2020: la nuova Adventure Touring con motore Revolution Max

Presentata ad Eicma 2019, la nuova Harley-Davidson Pan America sarà il punto di riferimento della casa statunitense per i lunghi viaggi

Tra le tante case motociclistiche, anche la storica Harley-Davidson ha saputo dire la sua in occasione dell’edizione 2019 del Salone Eicma di Milano, presentando due nuove moto di media cilindrata con in comune l’inedito V-Twin di 60 gradi chiamato Revolution Max. La prima di queste è la Pan America, che si farà carico di espandere l’interesse delle possenti due ruote a stelle e strisce grazie al nuovo slogan “More roads to Harley-Davidson”.

HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA: 145 CAVALLI ALL’INSEGNA DEL COMFORT

Punto nevralgico della nuova Harley-Davidson Pan America è l’inedito propulsore Revolution Max da 1250cc: è stato progettato per offrire prestazioni flessibili a seconda della moto su cui è equipaggiato, con un design davvero suggestivo dal momento che assolve anche il ruolo di elemento portante per il fatto che è fissato direttamente al telaio.

Nel caso della Pan America, moto del segmento Adventure Touring destinata ai grandi viaggi, questo si traduce in una potenza massima di 145 cavalli e più di 122 Nm di coppia massima, promossi da una configurazione a V di 60° tra i due cilindri aiutata da un contralbero di bilanciamento che smorza le vibrazioni per un miglior comfort di guida in ogni condizione.

Scendendo nei dettagli, il nuovo V-Twin Revolution Max presenta un doppio corpo farfallato che massimizza il flusso d’aria, assieme a un raffreddamento a liquido che mantiene la temperatura costante a seconda delle condizioni ambientali.

Nel caso della Pan America, queste non rappresenteranno più un problema, visto che l’impianto frenante di cui è provvista è curato dalla Brembo con tanto di pinza radiale monoblocco a quattro pistoncini. Per quanto riguarda gli pneumatici, invece, Harley-Davidson ha stretto un’importante collaborazione con la Michelin, in modo da fornire alla Pan America il massimo delle prestazioni e della sicurezza.