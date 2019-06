Harley-Davidson partner dell’undiceisma edizione di 20.000 Pieghe

La 20.000 Pieghe è l’evento di granfondo stradale più famoso d’Italia, organizzato da Moto Club Motolampeggio. L’appuntamento che parte oggi e si svolgerà fino a domenica 23 giugno

Harley-Davidson è partner dell’undiceisma edizione di 20.000 Pieghe, l’evento di granfondo stradale più famoso d’Italia, organizzato da Moto Club Motolampeggio. L’appuntamento che parte oggi e si svolgerà fino a domenica 23 giugno: un percorso mozzafiato di circa 1.000 km – divisi in tre tappe giornaliere di 330 chilometri l’una – che si rinnova ogni anno, permettendo ai partecipanti di scoprire percorsi belli da guidare, “a prova di piega” e panorami da togliere il fiato.

Harley-Davidson al fianco della 20.000 Pieghe

La 20.000 Pieghe è anche una meravigliosa esperienza alla scoperta di strade secondarie spesso poco conosciute e di nuovi territori tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, con piccoli sconfinamenti fra Austria e Slovenia. È l’emozione del cronometro alla partenza, la capacità tecnica, il divertimento, la condivisione, la convivialità: per questo Harley-Davidson non poteva proprio mancare. I piloti della Casa di Milwaukee parteciperanno alla competizione turistica in sella alla gamma Softail, che sta riscuotendo ottimi successi grazie alle innovazioni apportate di recente all’intera famiglia e all’introduzione del nuovo e aggressivo FXDR.

Completamente rivoluzionata un paio d’anni fa, la gamma presenta migliorie a motore, telaio e sospensioni che consentono una maggior luce a terra e un miglior angolo di piega, per sensazioni di guidabilità mai provate prima su una Harley. In sella ad un Softail Harley-Davidson ogni piega sarà un autentico mix di emozione e tecnica. In occasione delle 20.000 pieghe saranno messe alla prova: Street Bob, Sport Glide, Fat Bob, FXDR ed Heritage Classic.