Harley-Davidson si butta nel campo delle e-bike insieme a Serial 1

Serial Number One è l'e-bike dallo stile inequivocabilmente americano nata dalla collaborazione tra Harley-Davidson e la start-up delle due ruote a pedali Serial 1 Cycle Company. Sella in pelle e freni a disco sono gli antipodi che caratterizzano un modello davvero originale

Dopo essersi avventurata, non senza pareri contrastanti, nel mondo delle moto elettriche, Harley-Davidson diversifica ancora i propri progetti ed entra nel settore delle e-Bike grazie alla collaborazione con la start-up Serial 1 Cycle Company.

Serial Number One by Harley-Davidson: le caratteristiche

L’e-bike firmata da Harley-Davidson e dalla start-up Serial 1 Cycle Company si chiamerà Serial Number One e seppure rappresenti un nuovo orizzonte per il brand di Milwaukee, non si discosta così tanto dallo stile così “americano” che caratterizza il brand, ma non solo. La bici a pedalata assistita, che dovrebbe arrivare sul mercato nella primavera del 2021, ha una linea di continuità con la prima moto prodotta da H-D con cui condivide il nome. Il progetto è un perfetto esempio di collaborazione, visto che unisce in parti uguali il know-how di Harley e quello di Serial 1 Cycle Company che è nata proprio per dettare i ritmi nel settore delle e-bike.

Le specifiche tecniche della bicicletta non sono ancora stati pubblicate, ma qualcosa si può capire dalle prime immagini disponibili in rete. La seduta e il manubrio sembrano essere stati pensati per dare massimo comfort all’utilizzatore, mentre i copertoni di grosse dimensioni possono permettere qualche divagazione anche su sterrati non troppo impegnativi. La sella in pelle è firmata Brooks ed è un richiamo classico che crea un piacevole contrasto con i freni a disco.

Serial 1 è dotata anche di luci a Led integrate nel telaio per quanto riguarda quella anteriore e nel porcellino posteriore per quello che concerne la luce posteriore. La batteria del motorino elettrico è integrata nel tubo obliquo, la trasmissione è con sistema a cinghia come si confà alle e-bike di fascia medio-alta.