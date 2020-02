HAT Series lancia la HAT Master Balkans, l’Accademia dell’Adventouring

Con HAT Master Balkans prende il via il Master Challenge, una nuova formula di partecipazione che, mantenendo lo spirito turistico, aggiunge momenti di sfida per i partecipanti

Dopo i successi della Hardalpitour in settembre, la HAT Series si prepara ad affrontare una nuova stagione da protagonista della scena adventouring, non solo grazie alle numerose novità riservate agli eventi HAT conosciuti e consolidati, ma anche e soprattutto per una gradita sorpresa.

HAT Series: tutte le novità 2020

Sono diverse le novità da scoprire alla HAT Pavia-Sanremo, quest’anno alla sua terza edizione, che grazie ai suoi percorsi più accessibili è già riuscita a diventare una manifestazione di ampia partecipazione, alla Hardalpitour HAT Sanremo-Sestriere alla sua 12^ edizione, con nuovi percorsi per tutti e tre i tracciati e qualche sorpresa in più per la Extreme, fino al grande, esclusivo raduno HAT Sestriere Adventourfest alla sua seconda edizione: il festival dell’avventura in moto nella “capitale dell’adventouring” sulle stupende montagne della Val Chisone e Val di Susa. Tre eventi entrati ormai nel cuore e negli occhi dei veri “HATventurers”.

Ma la novità più importante è un’altra: Corrado Capra e Nicola Poggio hanno dato vita a una nuova manifestazione, la HAT Master Balkans, l’Accademia dell’Adventouring firmata HAT, che porta il mondo HAT al di fuori dei confini nazionali e che lancia il Master Challenge, una nuova formula di partecipazione che, mantenendo lo spirito turistico, aggiunge momenti di sfida per i partecipanti. Un percorso in luoghi magnifici e inesplorati che a metà ottobre porterà 50 piloti, con iscrizione ad invito, da Trieste a Tirana, mettendo alla prova le loro migliori doti di guida e navigazione. Un tour abbastanza impegnativo riservato a motociclisti esperti che cercano nuovi orizzonti, nuove esperienze e nuovi limiti. I piloti più bravi conseguiranno il Master Of Adventouring.