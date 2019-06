HAT Sestriere Adventourfest 2019: tutto pronto per il meeting dedicato al mondo Adventouring

L'appuntamento con HAT Sestriere Adventourfest 2019 è dal 28 al 30 sulle montagne olimpiche piemontesi. Nel programma test drive, esibizioni, e la suggestiva Half-Hardalpitour notturna

Dal 28 al 30 giugno, le montagne olimpiche piemontesi ospiteranno l’HAT Sestriere Adventourfest 2019, il primo grande meeting dedicato al mondo Adventouring. Un evento dedicato agli appassionati del turismo-avventura in moto, che nei tre giorni a Sestriere avranno l’opportunità di condividere momenti unici con gli altri partecipanti, incontrare le Case che daranno vita al più grande test-ride adventure mai realizzato, scoprire il mondo degli accessori e dei servizi che ruotano attorno all’Adventouring, partecipare a tour organizzati con ‘In Moto Oltre le Nuvole’ sui 700 km di strade bianche ex-militari in alta quota e tante altre sorprese in un weekend nel segno dell’avventura in moto.

HAT Sestriere Adventourfest 2019: la ricetta vincente

Nel grande Piazzale Kandahar di Sestriere, nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30, dalle 9.00 alle 19.00, si animerà l’HAT Village, punto d’incontro degli appassionati con accesso gratuito, dove le Case Motociclistiche daranno vita al grande test-ride e altre aziende del settore esporranno e presenteranno al pubblico i propri prodotti. Tra queste saranno presenti Anlas, T.Ur, LS2 Helmets, Garmin, Enduristan, Oj e Motor Bike Expo (manifestazione fieristica).

La start-up artigiana A MANETTA proporrà la vendita benefica di simpatiche t-shirt a tema “due ruote” realizzate con la collaborazione della casa circondariale di Busto Arsizio, come anche la linea di merchandising ufficiale HAT Series. Tante le Case Motociclistiche che hanno aderito e che per i test-ride hanno messo a disposizione le loro novità nel segmento adventure: Yamaha con Ténéré 700 e XT1200Z Super Ténéré, Honda con CRF1000L Africa Twin, BMW con F850GS Adventure e F850GS, Suzuki con V-Strom 1000 e 650 XT, Moto Guzzi con la V85TT, Quadro con la Qooder e Zero Motorcycles con DS, DSR e FX.

I test ride si terranno su percorsi con fondo misto di asfalto e fuoristrada leggero, adatto alle caratteristiche delle moto in prova, con turni a cadenza oraria. Le prove si potranno prenotare direttamente sul posto presso il punto di registrazione di ciascuna casa. Giunge alla sua settima edizione ‘In Moto Oltre le Nuvole’, che entra come “evento nell’evento” alla HAT Sestriere Adventourfest con i suoi tour guidati sui 700 km di strade bianche ex-militari in alta quota, condotti dalle esperte guide selezionate da Over2000riders.

L’iscrizione a ‘In Moto Oltre le Nuvole’ oltre a consentire la partecipazione ai tour guidati (circa 150 km al giorno), include anche la consegna di un kit di partecipazione con i gadget dei partner, la tabella moto, la t-shirt dell’evento, un coupon di 10€ da utilizzare nei ristoranti/bar convenzionati, l’aperitivo il sabato sera a Sestriere. In un ambiente di montagna così speciale non poteva mancare la grande emozione della guida di notte.

Nella notte di sabato, partirà la Half-Hardalpitour, un percorso guidato in notturna di circa 200 km (10 ore) sulle strade bianche d’alta quota, per chi vorrà vivere un’esperienza straordinaria in tutta sicurezza e in compagnia della luce delle stelle. La quota d’iscrizione di € 110 include la t-shirt, la tabella evento, un ristoro sul percorso. Per partecipare alla-Half-Hardalpitour, sarà necessario essere in possesso della Tessera OVER2000riders+AICS.