HAT Sestriere Adventourfest: un weekend tra moto e divertimento

E stato un vero successo la prima edizione di HAT Sestriere Adventourfest, il grande meeting dedicato agli appassionati di turismo-avventura. L'appuntamento per l'edizione 2020 sarà per il weekend del 26, 27 e 28 giugno

È stata un successo la prima edizione della HAT Sestriere Adventourfest, il grande meeting dedicato al mondo Adventouring che ha visto, in una tre giorni di clima strepitoso, la partecipazione di tanti motociclisti appassionati di questa disciplina, come Nicola Dutto e il suo team, oltre a numerose aziende del settore.

Sestriere, ancora una volta partner di HAT, è stata “capitale” dell’Adventouring per l’interno week-end di manifestazione, confermandosi località ideale per questa disciplina. Grazie alle sue bellissime strade sterrate, gli amanti dell’avventura in moto qui trovano dove soddisfare la loro passione, nel pieno rispetto della natura e degli altri. La cittadina piemontese ha offerto itinerari diversificati e scenari incredibili sulle spettacolari strade d’alta quota delle Montagne Olimpiche della Val di Susa e Val Chisone.

Sestriere, capitale dell’adventouring per un weekend

Nel grande Piazzale Kandahar, all’ingresso di Sestriere, importanti case motociclistiche presenti con le loro hospitality hanno animato l’HAT Village mettendo a disposizione le loro moto per test-ride gratuiti su percorsi con fondo misto d’asfalto e fuoristrada leggero, adatto alle caratteristiche dei modelli in prova. Presenti all’evento: Honda con la CRF1000L Africa Twin ed altri modelli della sua ampia gamma, BMW con le F850GS Adventure e F850GS, Suzuki con le V-Strom 1000 e 650 XT, Moto Guzzi con la nuovissima V85TT, Quadro con l’innovativo 4-ruote Qooder e Zero Motorcycles con i sorprendenti modelli elettrici DS, DSR e FX. Alla fine sono stati circa 700 i test-ride realizzati.

Ma, soprattutto, un’esperienza unica per i visitatori che hanno potuto spaziare dal test delle ultime classiche novità adventure alle innovative moto elettriche e quattro ruote, ricevendo un’impressione globale e qualificata dell’offerta di prodotto adventouring oggi disponibile sul mercato. All’interno del villaggio non è mancata la presenza d’importanti aziende del settore, che hanno presentato e venduto i propri prodotti ad appassionati e visitatori: Anlas con la gamma di pneumatici CapraX, T.Ur con la nuova linea di abbigliamento e accessori caratterizzata dallo ‘SpiritofAdventouring’, LS2 Helmets con la collezione caschi off-road Subverter, Metro, Pioneer e Fast esposti nella loro ampia gamma grafica, Garmin con la linea di navigatori GPSMAP 276Cx e Serie Montana, Enduristan con la linea di borse e OJ con la propria collezione d’abbigliamento e accessori.

Motor Bike Expo ha colto l’occasione per presentare la manifestazione fieristica del prossimo gennaio e le diverse iniziative che seguirà nel corso dei prossimi mesi. Ottimo gradimento anche per la start-up artigiana A manetta, che ha proposto con successo la vendita benefica di simpatiche t-shirt a tema “due ruote”, che uniscono la passione per il motociclismo alla difficile condizione detentiva.

Una bella settima edizione di ‘In Moto Oltre le Nuvole’, oggi un “evento nell’evento” alla HAT Sestriere Adventourfest, ha coinvolto diversi appassionati nei tour guidati che si sono snodati su 700 km di strade bianche ex-militari in alta quota. Una tipologia di evento aperto a tutti: divertente per i motociclisti più esperti, pronti a godere degli sterrati e dei panorami offerti dai percorsi, facile e sicuro per i neofiti che vogliono approcciare in modo semplice il mondo del turismo-avventura.

I test-ride e i tour guidati, sono stati tutti coordinati e gestiti nel week-end dalle 15 guide fuoristrada esperte AICS appartenenti a Base Luna, l’associazione piemontese della Protezione Civile specializzata in eventi motociclistici, sempre presente in occasione delle manifestazioni firmate HAT Series.