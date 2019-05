Honda Africa Twin 2020: in arrivo la versione rinnovata e migliorata

La nuova Honda Africa Twin monterà un motore da 1.100 cc capace di erogare oltre 100 CV di potenza massima. Completano l'allestimento un display TFT, connettività Bluetooth e un sistema di accensione sistema keyless

L’Africa Twin è uno dei modelli di maggiore successo dell’inter gamma Honda grazie a una grande qualità costruttiva e a un personalità che è sempre stata fedele a se stessa nel tempo, senza mai invecchiare o diventare noiosa. Dopo il suo ritorno avvenuto nel 2016, potrebbe presto esserci un ulteriore restyling.

Una nuova Honda Africa Twin in arrivo?

Stando a rumors che arrivano dal Giappone, nel prossimo futuro arriverà sul mercato una versione Honda Africa Twin profondamente rinnovata. I ritocchi principali dovrebbero riguardare principalmente il motore (che dovrà rientrare nelle normative Euro5), ma anche l’estetica.

Il propulsore toccherà i 1.100 cc di cubatura e supererà i 100 CV di potenza massima. Sarà dotato anche di un nuovo cambio per gestire al meglio la potenza, specialmente ai bassi regimi. Inevitabile l’introduzione di un display TFT con connettività Bluetooth e – verosimilmente – accensione tramite il sistema keyless adottato su altri modelli. Per il momento non sono ancora state annunciate le date di un’eventuale uscita, ma i ben informati rilanciato la possibilità di vedere la nuova Honda Africa Twin a Intermot 2019m, in programma a ottobre, o in alternativa in occasione di EICMA 2019.