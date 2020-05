Honda CB-F Concept: i rendering della (possibile) versione definitiva

Ormai possiamo dirlo, è iniziato il countdown per l’uscita della Honda CB-F Concept. Dopo la presentazione “virtuale” avvenuta nelle scorse settimane, pare essere questione di poco tempo l’arrivo della sua versione da strada che dovrebbe essere il punto d’incontro tra l’apprezatissima CB 900 F degli anni Ottanta e la CB 1000R. Honda CB-F Concept: le […]

Ormai possiamo dirlo, è iniziato il countdown per l’uscita della Honda CB-F Concept. Dopo la presentazione “virtuale” avvenuta nelle scorse settimane, pare essere questione di poco tempo l’arrivo della sua versione da strada che dovrebbe essere il punto d’incontro tra l’apprezatissima CB 900 F degli anni Ottanta e la CB 1000R.

Honda CB-F Concept: le caratteristiche

La Honda CB-F Concept è uno dei modelli più attesi dagli appassionati, non solo della Casa dell’Ala dorata, per quel mix di modernità e aspetto vintage tanto apprezzato in questo periodo storico. La moto è stata svelata, appunto sotto forma di concept, poche settimane fa, ma ora la rivista giapponese Young Machine ha pubblicato il rendering di quella che potrebbe essere la versione definitiva della Honda CB-F Concept. Dai disegni pubblicati, ci sono chiari richiami alla CB 900 F degli anni Ottanta che si integrano con le grafiche che prendono spunto dalla versione da gara della stessa moto con cui Freddie Spencer corse la SBK Americana.

Il concept ha come base tecnica la Neo Sport Café CB 1000R e quindi potrebbe condividere il motore quattro cilindri della CB capace di erogare una potenza di 145 CV. Il telaio monotrave scatolato in acciaio con piastre laterali in alluminio e il forcellone monobraccio. Se dalla casa madre non filtrano informazioni, Young Machine azzarda la possibilità che le livree disponibili saranno argento, blu e rosso. Ancora più rischiose sono le previsioni sull’uscita ma c’è chi scommette che la Honda CB-F Concept possa essere presentata entro quest’anno per poi arrivare nelle concessionarie all’inizio del 2021.