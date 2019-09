Honda CB1100RS 5Four: special nelle linee e nei numeri

La Honda CB1100RS 5Four celebra i cinquant'anni della CB750 anche se si ispira alle versioni più muscolari degli anni Settanta e Ottanta. Prodotta in appena 54 esemplari numerati sarò in vendita solo in Gran Bretagna al prezzo di circa 17.550 euro

Si chiama CB1100RS 5Four la moto nata dalla collaborazione tra Honda Uk con 5Four Motorcycles: il risultato è una special dalle linee retrò tanto in voga ora, ma anche tana sostanza. Una moto bella, ma non per tutti: ne verranno prodotte, infatti, solamente 54 esemplari in vendita solo in Gran Bretagna al prezzo di 17.500 euro.

Honda CB1100RS 5Four: com’è fatta

Il fenomeno delle café racer è stato cavalcato da tutte le principali aziende produttrici di moto. Honda ha aspettato, ha studiato e alla fine ha ceduto al trend quando pga deciso di presentare la Neo Sports Cafè. Ora nasce la Honda CB1100RS 5Four, frutto della collaborazione tra la Casa dell’Ala e 5Four Motorcycles.L’obiettivo è quello di festeggiare i cinquant’anni della CB750 Four anche se la versione 209 non si ispira a quella originale, quanto piuttosto ai restyling degli anni Settanta e Ottanta. Il colore rosso è tanto bello quanto acceso e richiama al mondo del racing, mentre il cupolino in alluminio una più all’estetica che alla funzionalità.

Molto curato il manubrio basso Renthal con le immancabili manopole Tommaselli, come le leve racing gli specchietti dedicati. Il colpo d’occhio cade anche sul piccolo codino in alluminio al quale è attaccato un altrettanto portatarga. La sella è monoposto in alcantara. Lo scarico è di tipo quattro-in-due a tronco-cono in titanio by Racefit, omologato però solo per l’utilizzo in pista. La Honda CB1100RS 5Four sarà prodotta in appena 54 esemplari numerati (riconoscibili grazie una speciale targhetta in nichel inserita nel codino) al prezzo di circa 17.550 euro.