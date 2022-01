Honda CB300R MY 2022: la cafè racer dall’animo sportivo

La Neo Sports Café di casa Honda monta un motore Euro5 monocilindrico da 286 cc bialbero a 4 valvole raffreddato a liquido, in grado di erogare una potenza massima di 31,1 CV. La forcella rovesciata è Showa SFF-BP da 41 mm di diametro. L’impianto luci è full‑LED

La gamma CB di Honda si allarga e alle varie 1000R, CB650R e CB125R, ora, si affianca la CB300R nella sua versione 2022, una Neo Sports Café di piccole dimensioni, ma dai contenuti tecnici interessanti.

Honda CB300R MY 2022: le caratteristiche

La nuova Honda CB300R è spinta da motore Euro5 monocilindrico da 286 cc bialbero a 4 valvole raffreddato a liquido, in grado di erogare una potenza massima di 31,1 CV e una coppia massima di 27,5 Nm. La nuova frizione assistita con antisaltellamento garantisce cambi di marcia fluidi e impedisce la perdita di aderenza dello pneumatico posteriore in caso di scalate repentine. Il telaio è in acciaio con elementi misti, tubolari e pressati: è stato rivisto per garantire un miglior bilanciamento e più feeling tra moto e pilota. Come già avviene per le sorelle di 125, 650 e 1000 cc, anche la CB300R è ora dotata della forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm di diametro che garantisce grande sensibilità, controllo e assorbimento delle asperità. Confermato il freno anteriore con disco a margherita e pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale, con l’ABS a due canali che opera mediante piattaforma inerziale IMU con funzione di antisollevamento della ruota posteriore. È presente ora anche una rivisitata strumentazione LCD con indicatore della marcia inserita. L’impianto luci è full‑LED. Il suo peso con il pieno di carburante è di soli 144 kg.

La Honda CB300R si inserisce nel segmento delle gamma Neo Sports Café che reinterpreta lo stile classico in chiave moderna, con un design guidato dal concetto di “Arte Meccanica” che prende origine nel centro R&D Honda con sede a Roma. Per il 2022 la CB300R sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Candy Chromosphere Red, Mat Pearl Agile Blue e Mat Gunpowder Black Metallic.