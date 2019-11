Honda CB4 X Concept: la moto che non c’era

Il design di Honda CB4 X Concept è il risultato di linee estremamente dinamiche e compatte pensate per esaltare le diverse personalità di una moto che nasce per l’utilizzo di tutti i giorni sui percorsi urbani ma con cui ci si può divertire nei weekend tra i tornanti di montagna o nei lunghi viaggi

Anche quest’anno i ragazzi di Honda R&D Europe con sede a Roma hanno realizzato un concept model dal design unico ed emozionante che si può ammirare in anteprima mondiale nello spazio “Design Studio”, vetrina di idee e concetti futuristici che dal 2015 dà sfogo alla loro creatività all’interno dello stand Honda. Si chiama Honda CB4 X Concept e nasce dalla matita di Valerio Aiello coadiuvato da un team di giovani designers con la volontà di esplorare e mescolare due categorie motociclistiche dai contorni sempre meno definiti, quelle dello Sport/Touring e del Crossover di media cilindrata.

Honda CB4 X Concept

Il design di Honda CB4 X Concept è il risultato di linee estremamente dinamiche e compatte pensate per esaltare le diverse personalità di una moto che nasce per l’utilizzo di tutti i giorni sui percorsi urbani ma con cui ci si può divertire nei weekend tra i tornanti di montagna o nei lunghi viaggi. Il display aggiunto caratterizza le linee del serbatoio che risulta proteso in avanti come un cobra pronto ad attaccare la preda mentre il parabrezza è regolabile su diverse posizioni e integrato alle linee della carena. Il gruppo ottico anteriore è incastonato come un diamante nella parte bassa del cupolino conferendo aggressività e sofisticatezza con i DRL integrati.

Bellissimo il telaietto in alluminio che si insinua compatto nel codino corto e affilato. La ruota anteriore è da 17 pollici per una maggiore precisione di guida mentre il motore è il collaudatissimo 4 cilindri in linea, marchio di fabbrica della casa dell’ala dorata. Honda CB4 X è dedicata a quei motociclisti che amano la guida sportiva ma che non vogliono rinunciare alla possibilità di viaggiare in coppia e in pieno relax.