Honda CBR 250 RR 2022: una Fireblade in miniatura

La nuova Honda CBR 250 RR si distingue dalla versione precedente soprattutto per la livrea bianca, blu e rossa adottata dalla Casa dell'Ala Dorata sulla CBR 1000 RR-R Fireblade SP. Per ora, è prevista la vendita solo sui mercati asiatici

In Oriente si potrebbe vivere un inverno molto caldo sul fronte delle moto sportive di piccola cilindra made in Japan. A quelle latitudini, infatti, i mezzi di questo tipo sono un vero e proprio must e così, se Kawasaki lancia più di qualche input su possibili nuovi progetti, Honda non vuol essere da meno e si gioca il jolly chiamato CBR 250 RR.

Honda CBR 250 RR MY 2022: le caratteristiche

In Europa il mercato delle moto carenate di piccola cilindrate sta vivendo un periodino non particolarmente florido, soprattutto in confronto ai fasti del passato. In Oriente, invece, la situazione è decisamente diversa e la nuova Honda CBR 250 RR potrebbe dare un’ulteriore scossa. La casa nipponica ha scelto la Thailandia per presentare la versione 2022 della piccola Fireblade. Il legame con la sorella maggiore è evidente per la livrea contraddistinta dall’abbinamento tra bianco, blu e rossa tipico della sportiva dell’Ala Dorata. A livello, invece, non cambia praticamente nulla. Sotto le carene lavora il noto motore bicilindrico parallelo da 249 CC, in grado di erogare una potenza massima di 40 CV a 13.000 giri/min e una coppia massima 35 Nm a 11.000 giri/min.

Il pacchetto elettronico è caratterizzato dal sistema ride-by-wire e tre mappature e dal cambio a sei marce con quickshifter abbinato a una frizione anti-saltellamento, mente a livello di ciclistica spiccano la forcella anteriore a steli rovesciati e un mono posteriore regolabile nel precarico in cinque posizioni. Le ruote hanno un diametro di 17″. Per ora, la nuova Honda CBR 250 RR verrà venduta solamente in Asia al prezzo di circa 7.000 euro. Staremo a vedere se un giorno arriverà anche in Europa.