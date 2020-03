Honda CBR 250 RR 2020, dati e prezzo della mini Fireblade

La rivista Young Machine ha pubblicato le foto della Honda CBR 250 RR, una mini Fireblade pronta a lanciare la sfida alla Kawasaki Ninja ZX-25R. Il design richiama chiaramente la CBR 1000 RR-R con cui condivide la livrea e il cambio quickshifter bidirezionale

Si chiama Honda CBR 250 RR ed è la riposa della Casa dell’Ata alla Kawasaki Ninja ZX-25R, la piccola quattro cilindri che ha dato nuovo slancio a questo settore che scalda i cuori dei motociclisti in erba.

Honda CBR 250 RR: le caratteristiche

La rivista Young Machine ha pubblicato le foto della Honda CBR 250 RR, una mini Fireblade pronta a lanciare la sfida alla Kawasaki Ninja ZX-25R. Sulla piccola RR si sanno pochi dati ufficiali, ma secondo le indiscrezioni la moto monta un motore bicilindrico parallelo da 249 cc capace di erogare una potenza massima di 41 cavalli e un pacchetto elettronico do primissimo livello che comprende ABS, strumentazione LCD derivata dalla naked CB 650 R, tre riding mode e addirittura il cambio quickshifter bidirezionale, lo stesso montato sulla 1000 cc. Per quanto riguarda la ciclistica, la Honda CBR 250 RR è caratterizzata da un telaio tubolare in acciaio, forcella anteriore a steli rovesciati e monoammortizzatore posteriore.

Honda CBR 250 RR: colorazioni e prezzo

Il design della Honda CBR 250 RR richiama chiaramente la CBR 1000 RR-R Fireblade con cui eredita anche la livera bianca, blu e rossa, ma è disponibile anche in versione bianca con telaio e dettagli rossi. Al momento non si sa ancora se arriverà Europa o se sarà destinata ai soli mercati asiatici, ma il prezzo per il Giappone è equivalente a poco più di 7.100 euro.