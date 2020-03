Honda: cinque star della pista a Losail per provare la CBR1000RR-R Fireblade SP

Svelata per la prima volta a novembre ad EICMA, la nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2020 ha già avuto un notevole impatto nel WorldSBK in occasione del round inaugurale in Australia. Capace di sprigionare 217,5 cv, è dotata di un’aerodinamica in stile MotoGP

Con cinque dei suoi più veloci piloti europei, Honda ha svelato una serie di giri veloci del Losail International Circuit in Qatar, a bordo della nuova CBR1000RR-R Fireblade SP.

Un test davvero speciale per la Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

Honda ha affidato questo test davvero speciale della CBR1000RR-R Fireblade SP ai piloti impegnati nei campionati internazionali che quelli impegnati nei campionati nazionali, i quali si sono impegnati a effettuare un giro perfetto del circuito di Losail. Si tratta del tre volte campione del mondo Endurance Freddy Foray, dei piloti del team HRC WorldSBK Leon Haslam e Alvaro Bautista, dal collaudatore ufficiale HRC WorldSBK nonché ambasciatore di Honda Svizzera Dominique Aegerter, e del pilota italiano del team HRP Motorsports IDM Alessandro Polita. Svelata per la prima volta a novembre ad EICMA, la nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2020 ha già avuto un notevole impatto nel WorldSBK in occasione del round inaugurale in Australia. Capace di sprigionare 217,5 cv a 14.500 giri/min e dotata di un’aerodinamica in stile MotoGP, oltre che di un pacchetto elettronico all’avanguardia che include le sospensioni elettroniche semi-attive Ohlins, la nuova Fireblade è la moto quattro cilindri in linea più potente del mercato. Dopo aver trascorso la giornata in sella alla pretendente al titolo nel Mondiale Superbike 2020 sull’impegnativo circuito di Losail, i piloti hanno espresso il loro parere sulla nuova Fireblade “Born to Race”, che è arrivata nelle concessionarie a partire dall’inizio di marzo.