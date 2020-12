Honda CMX 1100 Rebel DCT: giapponese dall’anima americana

Honda CMX 1100 Rebel DCT unisce lo stile custom a tecnologia di ultima generazione. Il motore è lo stesso bicilindrico montato sull'Africa Twin che lavora in abbinata al cambio a doppia frizione DCT a sei rapporti. Quattro i Riding Mode a disposizione (di cui uno completare te personalizzabile), tre i livelli di controllo di trazione, wheelie control e cruise control

A tre anni di distanza dalla presentazione della Rebel 500, Honda cala un altro asso nella sfida che si gioca nel segmento dello custom presentando la nuova CMX 1100 Rebel DCT. La moto giapponese si presenta esteticamente in pieno stile custom made in USA, ma con un pacchetto tecnologico decisamente moderno.

Honda CMX 1100 Rebel DCT: le caratteristiche

Il 2021 segnerà l’arrivo sul mercato della Honda CMX 1100 Rebel DCT che coincide con la quarta generazione di moto made in Japan ma con un animo spiccatamente americano. Il peso non è tra i più contenuti (233 kg) per quanto inferiore a quello di alcune dirette concorrenti, ma la sella bassa (appanna 70 cm da terra) la rende maneggevole anche nelle manovre da ferma. Il cuore pulsante è il motore bicilindrico 1100 già montato CRF1100L Africa Twin capace di erogare una potenza massima di 87 CV e una coppia massima di 98 Nm. Questo lavora in combinata con il cambio a doppia frizione DCT a 6 rapporti che abbiamo imparato ad apprezzare sul altri modelli della Casa dell’ala dorata. Il propulsore ha ricevuto una serie di accorgimenti per migliorare l’erogazione ai bassi e medi regimi tipica delle motociclette americane.

Il telaio è realizzato in tubi d’acciaio. La forcella a cartuccia da 43 mm è dotata di ammortizzatori con piggy-back per unire comfort e precisione di guida; al posteriore troviamo ammortizzatori con serbatoio separato, regolabili nel precarico. L’impianto frenate prevede un disco anteriore di 330 mm con pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini e un disco da 256 mm dietro.

Il gruppo ottico anteriore ha una forma tonda dal fascino retrò, ma è dotato di luci a LED. Il display LCD a retroilluminazione negativa è compatto ma ricco di informazioni. La Rebel 1100 si caratterizza anche per la tecnologia a disposizione del pilota. Il comando del gas è di tipo TBW (Throttle By Wire) e gestisce 4 Riding Mode, tre di fabbrica (Standard, Rain e Sport) e uno definito User personalizzabile nell’erogazione della potenza, nella gestione del freno motore, del controllo di trazione e dell’impennata per una guida su misura. Tre i livelli di controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control). In Italia, la nuova CMX 1100 Rebel sarà disponibile nel solo colore Gunmetal Black Metallic.