Honda Concept CB-F: look anni Ottanta ma con tanta tecnologia

La Honda Concept CB-F si basa sulla CB 1000 R, la "Neo Sports Cafe" con cui condivide il motore quattro cilindri sportivo capace di erogare una potenza massima di 145 CV. Lo stile anni Ottanta, richiama la CB750F Freddie Spencer

Look anni Ottanta, ma anche tanta tecnologia: sono queste, in estrema sintesi, le caratteristiche della Honda Concept CB-F presentata via social dalla Casa dell’Ala nelle scorse ore e che ha già attirato l’attenzione degli appassionati per quelle linee che richiamano tanto la CB750F Freddie Spencer.

Honda Concept CB-F: le caratteristiche

Doveva essere tra le novità più attese del Tokyo Motorcycle Show, ma lo scoppio l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, ha costretto Honda a presentare in maniera “virtuale” la Concept CB-F. La moto in questione si caratterizza per un look molto anni Ottanta grazie a questi tratti tipici del periodo, come il codone massiccio, le linee squadrate, lo scarico a megafono, ma anche lo striping blu-azzurro che impreziosire la carrozzeria argento. Isonna, la Honda Concept CB-F è una nuda dall’animo sportivo e la vicinanza con la CB750F Freddie Spencer non è solo estetica. La base di partenza è la CB 1000 R, la “Neo Sports Cafe” con cui la Concept CB-F condivide il motore quattro cilindri sportivo capace di erogare una potenza massima di 145 CV e una coppia massima di 104 Nm, il telaio monotrave scatolato in acciaio con piastre laterali in alluminio e il forcellone monobraccio.

“La trovo interessante per le sue forme nette e pulite. Al di là delle piccole furberie come la mancanza di portatarga e specchietti, la moto sembra davvero vicina ad essere un modello pronto per la produzione – ha detto il designer Oberdan Bezzi a La Gazzetta dello Sport -. A mio parere, anche meglio della CB1000R da cui chiaramente deriva. Unico particolare non consono è quello di avere vanificato la valenza tecnico-estetica del monobraccio con il terminale di scarico“. Per il momento non è stato detto se la moto entrare effettivamente in produzione, ma le grandi attenzioni ricevute potrebbero rappresentare una scusa per Honda per provare questo azzardo calcolato.