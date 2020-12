Honda CRF300L e CRF300 Rally: le novità per il 2021

Honda CRF300L e CRF300 Rally hanno linee diverse ma condividono il motore monocilindrico, bialbero a 4 valvole, raffreddato a liquido di 286 cc di cilindrata e 27,3 CV di potenza. La frizione è ora di tipo assistito e con antisaltellamento

Honda ha presentato le nuove CRF300L e CRF300 Rally che arriveranno sul mercato con un motore più performante (in termini di potenza si parla del 10% in più, in fatto di coppia del 18%) e minor perso, per essere ancora più sfruttabili in ogni occasione.

Honda CRF300L e CRF300 Rally: le caratteristiche

Honda CRF300L è caratterizzata da un look accattivante e linee snelle. Il serbatoio ora ha una capienza 7,8 litri ed è stato rinnovato anche il cruscotto LCD. Un manubrio leggermente arretrato e pedane abbassate e arretrate favoriscono il comfort di guida. La sella è posta a 880 mm di altezza, mentre quella della sorella CRF300 Rally è a 885 mm. Su questo secondo modello il serbatoio è stato notevolmente ingrandito e ora può contenere 12,8 litri di carburante per un’autonomia dichiarata di oltre 400 km. Tra le novità estetiche ci sono gli indicatori di direzione a LED con supporti flessibili per essere più resistenti negli usi più estremi.

Le due moto sono dotate di un propulsore motore monocilindrico, bialbero a 4 valvole, raffreddato a liquido di 286 cc di cilindrata (omologato Euro5) in grado di sviluppare una potenza massima di 27,3 CV a 8.500 giri/min e una coppia massima di 26,6 Nm a 6.500 giri/min. La distribuzione, i sistemi di aspirazione e scarico sono stati rivisti, così come la lunghezza dei rapporti del cambio che sono più corti dalla prima alla quinta marcia, mentre la sesta è più lunga per migliorare l’andatura sulle percorrenze maggiori. La frizione è ora di tipo assistito e con antisaltellamento. Il telaio è di tipo a semi‑doppia culla in acciaio riprogettato, il forcellone e la piastra inferiore di sterzo in alluminio e questa scelta ha contribuito a una riduzione del peso nell’ordine dei 4 kg.