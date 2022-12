Honda CRF300L MY2023: caratteristiche e prezzi

Il nuovo propulsore eroga il 10% di potenza e il 18% di coppia massima in più, attestandosi rispettivamente a 27,3 CV a 8.500 giri/min e 26,6 Nm a 6.500 giri/min

Honda ha presentato la CRF300L nella sua versione 2023 che arriva con un carico di interessanti novità rispetto al model year 2021. Vediamole insieme.

Honda CRF300L MY 2023: caratteristiche tecniche

La prima novità sulla Honda CRF300L MY 2023 riguarda la cilindrata del motore che cresce fino a 300 cc (286 cc effettivi) regalando maggiore potenza e coppia su tutto l’arco di giri grazie anche alla totale riprogettazione di aspirazione e scarico. Il nuovo propulsore eroga il 10% di potenza e il 18% di coppia massima in più, attestandosi rispettivamente a 27,3 CV a 8.500 giri/min e 26,6 Nm a 6.500 giri/min. La fasatura delle camme di aspirazione è stata rivisitata, così come i sistemi di aspirazione e scarico, per aumentare i valori di coppia e potenza disponibili anche ai medi regimi. Per sfruttare tutta la potenza e la coppia disponibile ottimizzando al contempo ripresa e accelerazione, i rapporti al cambio fra la prima e la quinta sono stati accorciati, mentre la sesta è più lunga per assicurare una marcia più confortevole in autostrada e in generale durante gli spostamenti.

La frizione assistita con antisaltellamento, inoltre, diminuisce lo sforzo alla leva del 20% ed evita il bloccaggio della ruota posteriore in caso di scalate molto decise, indispensabile per assicurare sicurezza e controllo della moto in ogni situazione. In autostrada, la velocità massima tocca i 132 km/h effettivi (contro i precedenti 129 km/h). La fasatura e le rampe delle camme di aspirazione sono state espressamente ritoccate per migliorare la risposta ai regimi medio-bassi, ossia i più frequenti in città e in fuoristrada, assistite in questo compito dal filtro dell’aria ridisegnato, dal tubo di scarico più leggero di 660 g, dal catalizzatore ridisegnato e dalla fasatura di iniezione rimappata. La candela all’iridio, unita al dosaggio estremamente preciso del carburante da parte del sistema di iniezione PGM-FI, giova all’efficienza della combustione e permette di rientrare negli stringenti parametri della normativa antinquinamento EURO5.

La CRF300L ha un peso di soli 142 kg con il pieno di benzina, 4 kg in meno rispetto alla precedente CRF250L. Il solo telaio in acciaio a semi-doppia culla inferiore, completamente rinnovato, consente di risparmiare 2,15 kg. Per favorire la maneggevolezza e la connessione tra trazione del posteriore e direzionalità dell’anteriore, il bilanciamento tra flessibilità e rigidità è stato ottimizzato riducendo del 25% la rigidità laterale. Un risultato reso possibile dalla riduzione di alcuni valori fondamentali: la larghezza della trave discendente principale (-30 mm), il diametro dei travi discendenti inferiori (da 28,6 mm a 25,4 mm) e l’ampiezza del tubo di collegamento centrale (-20 mm). In linea con questo intervento di alleggerimento, il forcellone monoblocco in alluminio pressofuso perde 550 g, e vede ridotta del 23% la rigidità laterale.

La sezione dietro il punto di pivot è più stretta di 15 mm e la sezione trasversale consente di creare una flessione uniforme. Il registro tendicatena è realizzato in alluminio estruso. La piastra inferiore della forcella non è più in acciaio bensì in alluminio, materiale che permette di eliminare ben 730 g da un punto più in alto rispetto al baricentro della moto, ottenendo una risposta dello sterzo decisamente più rapida. La forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm ha ora un’escursione di 260 mm rispetto ai precedenti 250, mentre il peso della molla e il set‑up dell’ammortizzatore sono stati modificati in modo da assicurare una risposta perfetta su diversi tipi di terreno, a diverse velocità. L’escursione ruota della sospensione posteriore con leveraggio Pro-Link aumenta di 20 mm per un totale di 260 mm, mentre l’ammortizzatore Showa presenta design monotubo. L’altezza da terra si porta da 255 a 285 mm, merito del telaio e del motore sollevati complessivamente di 30 mm grazie alla revisione della sezione inferiore del telaio, del basamento del motore e del tappo di drenaggio dell’olio. L’inclinazione del cannotto di sterzo e l’avancorsa si assestano rispettivamente sui 27,5° e 109 mm (27,6°/113 mm in precedenza), con un interasse allungato di 10 cm fino agli attuali 1.455 mm. Il raggio di sterzata è pari a 2,3 metri.

Il freno anteriore prevede un disco da 256 mm con pinza a due pistoncini, mentre il freno posteriore è dotato di un disco da 220 mm morso da una pinza a singolo pistoncino, il cui cilindro leggero e integrato è in comune con le vere enduro da gara. Ispirato ai modelli CRF250R/CRF450R da competizione è il particolare design a margherita dei dischi, capaci di mantenersi puliti anche sui fondi più impegnativi. L’ABS a due canali è di serie. I leggerissimi cerchi in alluminio da 21” all’anteriore e 18” al posteriore accrescono la stabilità riducendo ulteriormente le masse non sospese e, per il 2021, la superficie in Alumite è valorizzata da una finitura lucida. Il disegno degli pneumatici tassellati (80/100-21 51P all’anteriore e 120/80-18 62P al posteriore) garantisce una trazione ottimale su strada e, all’occorrenza, possono essere montate coperture specialistiche per chi intende affrontare il fuoristrada più impegnativo

La CRF300L si evolve nella carenatura e nelle grafiche per assomigliare ancora di più alle CRF da competizione. Il serbatoio da 7,8 litri perde 190 g ed è anche più rastremato per favorire lo spostamento del peso in avanti, esattamente come la sezione anteriore della sella, più stretta. La forma aggressiva del parafango anteriore riduce il peso, così come il nuovo portatarga. Per una sensazione di massimo controllo in sella, la posizione di guida è stata modificata: il manubrio è stato leggermente arretrato, mentre le pedane sono collocate più in basso e indietro per cambiare senza difficoltà anche indossando i pesanti stivali da off-road.

Per ottenere il “triangolo” perfetto e una postura naturale, la sella è ora più alta di 5 mm (880 mm in totale). La superficie a terra del cavalletto laterale è stata incrementata del 10% per appoggi sicuri anche su fondi cedevoli. Anche il display LCD è più leggero di 70 g e facilita la lettura dei valori grazie alla visualizzazione delle grandi cifre nere sul display. I numeri del tachimetro, in particolare, misurano 23 mm – 6 mm in più del precedente display. Le altre informazioni comprendono: indicatore della marcia inserita, autonomia residua, consumi, velocità media e contagiri.