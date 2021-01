Honda Forza 125: la versione 2021 è Euro 5

Honda Forza 125 2021 è equipaggiato con un motore monocilindrico, omologato Euro 5, a quattro valvole raffreddato a liquido che eroga 15 CV di potenza e garantisce consumi da record (42,7 km per ogni litro di carburante). Tante le novità estetiche e interessante la dotazione tecnologica

La serie Forza di Honda rappresenta una delle più apprezzate del brand giapponese, grazie alla flessibilità e alle prestazioni che questi scooter garantiscono. Il piccolo 125 è stato e sarà l’alleato di molti che, per districarsi nel traffico cittadino, scelgono le due ruote. La versione 2021 arriva sul mercato con qualche piccolo, ma significato, aggiornamento.

Honda Forza 125: le caratteristiche

Honda Forza 125, nella sua versione 2021, non è stato stravolto, ma corretto e per certi versi migliorato. La prima novità riguarda il motore monocilindrico a quattro valvole raffreddato a liquido che eroga 15 CV di potenza massima e ora è omologato Euro 5. Il propulsore, che appartiene alla serie eSP (enhanced Smart Power) ora è dotato di Start&Stop e di controllo di trazione HDSTC (disattivabile).

Molto parchi i consumi, che la casa dichiara nell’ordine dei 42,7 km per ogni litro di carburante. La velocità massima che si può raggiungere è di poco inferiore ai 110 km/h. Anche la linea del Forza 125 MY 2021 è stata aggiornata, sia nella parte anteriore, dominata dal parabrezza regolabile elettricamente con un’escursione maggiore per essere più protettivo, sia anteriore in quella posteriore che presenta anche un nuovo terminale di scarico. La dotazione prevede una presa di ricarica USB nel vano portaoggetti anteriore e la fanaleria full LED. Honda Forza 125 è uno scooter intelligente: è dotato, infatti, di una centralina che permette di evitare che la batteria si scarichi monitorando lo stato di carica e disattivare momentaneamente lo Start &Stop.

Rispetto al modello precedente sono invariati il telaio e le sospensioni, ma il peso è sceso di un chilogrammo e l’interasse ha guadagnato 15 mm. La ruota anteriore misura 15″, quella posteriore 14″ e montano rispettivamente pneumatici 120/70 e 140/70. L’impianto frenante è composto all’anteriore da un disco singolo davanti da 256 mm e al posteriore da disco da 240 dietro con ABS a due canali.

Honda Forza 125: quanto costa

Honda Forza 125 2021 è disponibile nelle colorazioni Mat Cynos Gray Metallic e Pearl Cool White a un prezzo di 5.240 euro franco concessionario. La lunga lista di accessori permetterà di personalizzarlo ulteriormente e farvi sentire questo scooter ancor più vostro.