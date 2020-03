Honda Forza 300 2020 Limited Edition: look sportivo e praticità ai massimi livelli

Honda Forza 300 2020 Limited Edition monta il motore a iniezione elettronica da 279 cc monoalbero (SOHC) a 4 valvole, raffreddato a liquido, capace di erogare una potenza massima di 25,2 CV . La riduzione di peso di ben 12 kg migliora le prestazioni

Honda Forza 300 è uno degli scooter Honda di media cilindrata più apprezzati in Europa e nella sua versione 2020 Limited Edition arriva con un look maggiormente sportivo, dimensioni più snelle e una sella leggermente più in alto per migliorare la visibilità.

Honda Forza 300 2020 Limited Edition: le caratteristiche

Honda Forza 300 2020 Limited Edition ha una linea trae ispirazione dal conosciuto Forza 125, un successo in tutta Europa, tale da aver convinto il team di progetto a proporne lo schema costruttivo e di design per la versione 300. Lo scooter è dotato di ruote con diametro superiore rispetto alla precedente versione (15”/14” ant./post mentre prima erano 14”/13”) e un peso complessivo alleggerito di 12 kg grazie al nuovo telaio in acciaio. Il pratico parabrezza è regolabile in altezza elettricamente e offre la massima protezione dal vento a velocità sostenuta o, nella guida urbana, un’ottima visuale. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) è una novità per uno scooter Honda e può essere disattivato e riattivato tramite un comodo tasto sul blocchetto sinistro al manubrio. La strumentazione ridisegnata offre informazioni extra sull’ampio display LCD ed è completissima ed elegante grazie agli indicatori analogici per tachimetro e contagiri.

L’impianto luci è Full-LED e la chiave elettronica Smart-Key è collegata anche all’opzionale top box da 45 litri. Rispetto alla precedente generazione migliora drasticamente la protezione aerodinamica, grazie al nuovo parabrezza regolabile elettricamente su un’escursione di 140 mm. La posizione più alta è ideale per i trasferimenti più lunghi e per ottenere il massimo riparo dal vento, nella posizione bassa risulta più sportivo e dona visibilità diretta sulla strada. Le posizioni intermedie sono ovviamente sempre disponibili a piacimento del conducente. La regolazione elettrica è semplicissima e avviene tramite il pratico comando sul blocchetto elettrico sinistro.

Il vano sottosella può ospitare due caschi integrali e tramite una comoda paratia interna si può suddividere lo spazio per riporre anche oggetti diversi, come una borsa di dimensioni A4, o la tuta antipioggia, uno zainetto, ecc. Un altro comodo vano portaoggetti è ricavato nel retro dello scudo anteriore, dotato di serratura, e in grado di contenere una bottiglietta d’acqua, il cellulare o altri device elettronici, ricaricabili tramite l’utile presa 12V. L’impianto luci è Full-LED. La Smart-Key, oltre a rendere operativo il commutatore di accensione per l’avviamento, lo sblocco dello sterzo e i tasti di apertura sella e sportello rifornimento, gestisce anche il top box opzionale da 45 litri. L’elegante nuova strumentazione in stile automobilistico presenta i quadranti analogici per tachimetro e contagiri con, al centro, un ampio display LCD impostabile su tre tipi di visualizzazione tramite un comodo comando sul blocchetto elettrico sinistro.

Le tre combinazioni di visualizzazione sono: contakm totale, autonomia residua, consumo istantaneo; contakm parziale, consumo medio, tempo di percorrenza; temperatura ambiente, voltaggio ricarica batteria. All’anteriore c’è una forcella con steli da 33 mm, mentre al posteriore i doppi ammortizzatori sono regolabili nel precarico molla su 7 posizioni e sono collegate al resistente forcellone in alluminio ottenuto con una fusione unica. Potente e modulabile l’impianto frenante, con disco anteriore da 256 mm e pinza a 2 pistoncini, e posteriore da 240 mm con pinza a un pistoncino. L’ABS è di serie e garantisce frenate sicure su ogni tipo di fondo.

Honda Forza 300 2020 Limited Edition: motore potente e brillane

Il Forza 300 monta lo stesso motore a iniezione elettronica da 279 cc monoalbero (SOHC) a 4 valvole, raffreddato a liquido, del leggendario SH300i, ma con caratteristiche di erogazione ottimizzate per avere una guida piacevole e brillante a qualsiasi regime e un’eccellente efficienza dei consumi. La potenza massima è di 25,2 CV a 7.000 giri/min, con una coppia di 27,2 Nm a 5.750 giri/min. La riduzione di peso di ben 12 kg migliora le prestazioni del nuovo Forza 300: da 0 a 200 metri accelera in 11,1 secondi mentre la velocità massima effettiva è di 129 km/h, vale a dire 0,3 secondi più rapido e 2 km/h più veloce rispetto al modello precedente. I consumi di carburante migliorano leggermente, ora pari a 32,7 km/l nel ciclo medio WMTC (rispetto ai 30,8 km/l precedenti). Il serbatoio del carburante ha una capienza di 11,5 litri, per una potenziale autonomia di oltre 350 km. Un’importante novità del nuovo Forza 300 è il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control): l sistema funziona rilevando qualsiasi differenza di velocità tra la ruota anteriore e posteriore, per calcolare la percentuale di slittamento e, in seguito, calibrare la coppia motrice tramite l’iniezione elettronica per consentire alla ruota posteriore di recuperare trazione.

Honda Forza 300 2020 Limited Edition: colori per tutti i gusti

Il Forza 300 è disponibile nei colori Crescent Blue Metallic, Pearl Nightstar Black, Matt Cynos Grey Metallic, Matt Pearl Cool White e Limited Edition (2020 colour) – Exclusive Grey caratterizzata da un nuovo tono di grigio con finiture rosse, adesivi per ruote abbinati e un esclusivo logo Forza 300.