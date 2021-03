Honda: garanzia più lunga per scooter e moto

Grazie al programma "Garanzia Estesa Honda" chi acquisterà una moto o uno scooter della casa giapponese avrà una copertura che si prolungherà fino a sei anni in maniera completamente gratuita, col solo obbligo di eseguire la manutenzione presso la rete di officine dell’assistenza ufficiale Honda

Si chiama Garanzia Estesa Honda il programma varato dalla Casa dell’Ala che permette alla clientela che scegliere uno scooter o una moto di nuova immatricolazione di avere una copertura che può arrivare fino a sei anni.

Garanzia Estesa Honda: di cosa si tratta

Una bella mossa, quella di Honda, soprattutto in virtù del fatto che l’estensione non prevede costi aggiunti, ma è totalmente gratuita. Nel dettaglio, la formula è 2+1+1+1+1 e per beneficiarne i clienti Honda non devono fare nulla, se non rispettare integralmente il programma di manutenzione previsto per la propria moto o scooter, da far eseguire presso la rete di officine dell’assistenza ufficiale Honda. I vantaggi sono notevoli sia in termini di assistenza diretta della Casa, sia per quanto riguarda il valore residuo del mezzo in caso di vendita ad un successivo proprietario. Del programma Garanzia estesa Honda fa parte anche un’altra grande novità.

La possibilità di estendere a sei anni l’assistenza stradale a condizioni vantaggiose. Rispetto al primo anno, già offerto gratuitamente con l’acquisto di una nuova moto o un nuovo scooter Honda, i clienti possono aderire ad un prezzo irrisorio al programma aggiuntivo di ulteriori cinque anni, portando così a sei anni totali anche i vantaggi dell’assistenza stradale.