Honda GL1800 Gold Wing 2020: Android Auto affianca il sistema Apple Car Play

Honda GL1800 Gold Wing diventa ancora più ricca sotto l'aspetto tecnologico e dopo l'introduzione del pacchetto Apple CarPlay (che permette di visualizzare sullo schermo le informazioni e i contenuti del proprio iPhone, tra cui ad esempio rubrica e playlist musicali) arriva anche il sistema Android Auto

Honda GL1800 Gold Wing si rinnova ancora e per la versione 2020 beneficia di aggiornamenti alle mappature dell’alimentazione e del cambio a doppia frizione DCT che ne migliorano la manovrabilità a bassa velocità. Sulle versioni Tour, un nuovo set-up delle sospensioni e nuovi maniglioni per il passeggero garantiscono un comfort di marcia ancora superiore. Attenzione al pacchetto tecnologico che si arricchisce del pacchetto Android Auto che va ad affiancare l’Apple CarPlay.

Honda GL1800 Gold Wing: quante novità

La GL1800 Gold Wing 2020 sarà disponibile sul mercato italiano in due modelli: il base, GL1800 Gold Wing, dotato di valigie laterali e parabrezza standard e la versione GL1800 Gold Wing Tour che prevede il top box e il parabrezza alto. Per entrambe è possibile scegliere la versione con cambio manuale a 6 rapporti e retromarcia elettrica oppure la versione con cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) a 7 rapporti e funzionalità Walking Mode avanti/indietro. Nel caso del modello “Tour”, la versione DCT è dotata anche di Airbag. Motore (potenza massima è di 126 CV a 5.500 giri/min e la coppia massima è pari a 170 Nm a 4.500 giri/min) e telaio sono stati progettati congiuntamente, per avanzare la posizione di guida e creare una moto compatta. Il telaio a doppio trave in alluminio è costruito intorno alla rivoluzionaria sospensione anteriore, che ha permesso di spostare il motore più avanti. La ruota anteriore, infatti, si muove verso l’alto o il basso su una traiettoria più verticale, offrendo un eccellente controllo e grande stabilità dell’avantreno, grazie alla notevole rigidità complessiva e alla sostanziale riduzione degli attriti. Il motore boxer a 6 cilindri regala un’entusiasmante erogazione di potenza e coppia.

Il comando del gas è Throttle By Wire, con 4 riding mode: Tour, Sport, Econ e Rain. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) mantiene sempre stabile la ruota posteriore e, come la regolazione delle sospensioni e l’azione dell’impianto frenante combinato (D-CBS) con ABS, varia in base al Riding Mode selezionato (solo su versioni Tour). L’assistenza per le partenze in salita HSA (Hill Start Assist) e il sistema Start&Stop, enfatizzano ulteriormente l’esperienza di guida e massimizzano l’efficienza dei consumi. Il cambio manuale è a 6 rapporti, mentre il cambio a doppia frizione DCT è a 7 rapporti, e prevede impostazioni specifiche per ogni Riding Mode in termini di rilascio delle frizioni, velocità delle cambiate e gamma di regimi ai quali avvengono i passaggi alle marce superiori/inferiori. Il cambio DCT offre anche la funzione di avanzamento lento avanti e indietro (Walking Mode) per facilitare le manovre di parcheggio. La versione con cambio manuale a 6 rapporti prevede la retromarcia elettrica. Sui modelli 2020 nuove mappature dell’alimentazione migliorano ulteriormente l’erogazione e sulle versioni DCT è stata enfatizzata la manovrabilità a bassa velocità.

La Gold Wing offre un senso di libertà straordinario, che si traduce in puro divertimento di guida. Le incredibili prestazioni sono accompagnate da livelli di relax da auto di lusso: la carenatura elegante e aerodinamica incanala efficacemente l’aria intorno al pilota e al passeggero, il parabrezza è regolabile elettricamente e le selle assicurano il massimo comfort. La Gold Wing è compatibile con Apple CarPlay, quindi il guidatore può visualizzare sullo schermo le informazioni e i contenuti del proprio iPhone, tra cui ad esempio rubrica e playlist musicali. È presente anche la connettività Bluetooth e per il modello 2020 le prese USB sono due. La novità per la versione 2020 è che anche i possessori di smartphone Android potranno sfruttare la connettività compatibile grazie all’introduzione del sistema Apple Car Play. Colorazioni disponibili per il mercato italiano 2020 a seconda delle versioni sono Matte Majestic Silver Metallic, Matte Ballistic Black Metallic, Darkness Black Metallic, Candy Ardent Red Darkness Black Metallic/Gray, Pearl Glare White e Candy Ardent Red/Black.