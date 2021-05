Honda: il programma RC30 Forever arriva in Europa

Grazie al programma RC30 Forever saranno disponibili circa 150 ricambi originali per la leggendaria Honda VFR750R RC30, moto che vinse i Mondiale Superbike nel 1988 e nel 1989, tutti ordinabili attraverso la rete delle concessionarie ufficiali Honda

A un anno dal suo lancio e dopo il grande successo ottenuto in Giappone, Honda ha deciso di trasferire il programma di ricambi originali RC30 Forever anche in Europa. La decisione è frutto di alcuni incontri effettuati con noti club di possessori di RC30 presenti nei quali i proprietari avevano espresso il forte desiderio di voler mantenere queste iconiche moto nelle migliori condizioni possibili, utilizzando i ricambi originali della Casa dell’Ala dorata.

Honda RC30 Forever di cosa si tratta

La Honda VFR750R RC30 fece la sua prima apparizione al Tokyo Motor Show del 1987, arrivò in Europa nel 1988 e venne prodotta in appena 5000 unità in tutto il mondo per competere nel nascente Mondiale Superbike, rispettando a tal proposito i criteri di omologazione necessari alla partecipazione. La moto aveva un motore V4 90° da 748 cc raffreddato a liquido e numerose soluzione al massimo della tecnologia racing all’avanguardia per quei tempi. Il motore, grazie alle bielle in titanio e alla allora inedita frizione antisaltellamento, garantiva prestazioni e stile di guida puramente racing. Cerchi ed impianto frenante erano a sgancio rapido mentre forcella e monoammortizzatore erano pluriregolabili. La moto mostrava al posteriore un distintivo monobraccio, accorgimento necessario per effettuare più rapidamente il cambio della ruota durante la gara. La conquista del Mondiale Superbike da parte di Fred Merkel nel 1988 e nel 1989 ha contribuito a rendere iconica agli occhi degli appassionati la RC30.

All’inizio del progetto RC30 Forever, a seguito di un’investigazione negli archivi Honda avvenuta nel 2017, si scoprì che non era stato conservato nessuno dei modelli e stampi originali in legno utilizzati per la costruzione della RC30. Per portare avanti il progetto, quindi, fu subito chiaro che si sarebbero dovuti riutilizzare i disegni originali. Come tutte le moto prodotte al tempo, però, la produzione della RC30 era basata su cianografie disegnate a mano a partire dalle quali, poi, si creavano i modelli e gli stampi. Comparandole con i moderni metodi di modellizzazione computerizzata in 3D e con i disegni digitali, queste cianografie contenevano molti meno dettagli specifici, il che complicava non poco la produzione dei nuovi ricambi. Le cianografie disponibili sono state perciò digitalizzate, aumentate ad una scala 1:1 e comparate con alcune parti prese in prestito dalle RC30 ancora in possesso di Honda e dei proprietari. Nonostante ciò, rimaneva la presenza di lacune importanti che impedivano ai ricambi di raggiungere il livello di qualità necessario a far partire il progetto. Per assicurare il raggiungimento di questi standard così elevati è stato necessario richiamare i membri del team che lavorarono al programma originario, molti dei quali ultra-sessantenni, così da poter condividere con loro le conoscenze, la passione e l’esperienza acquisita e poter finalmente permettere alla nuova squadra di ricreare da zero i nuovi modelli e stampi in legno. È stata proprio la combinazione di elementi tangibili, come i disegni digitalizzati ex novo e i ricambi disponibili, ed intangibili, come l’esperienza dei tecnici Honda, che ha reso possibile il successo di questo programma in Giappone.

L’obiettivo del progetto RC30 Forever è quello di permettere ai proprietari di guidare e mantenere le loro moto al meglio, in totale sicurezza e tranquillità. Honda produrrà all’incirca 150 parti di ricambio originali relative a motore, telaio, carrozzeria ed elettronica della RC30. La scelta dei componenti da fabbricare è il frutto delle richieste dei proprietari e delle indicazioni degli esperti dei reparti di Ricerca e Sviluppo di Honda. A partire da maggio 2021 i ricambi saranno ordinabili attraverso la rete delle concessionarie ufficiali Honda in tutta Europa.