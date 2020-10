Honda MSX 125 Grom: tutta nuova e ora anche Euro 5

Honda MSX 125 Grom monta un nuovo motore monocilindrico raffreddato ad aria capace di erogare 10 CV di potenza e omologato Euro 5. I freni sono a disco, con quello anteriore che ha anche l’ABS. Consumo dichiarato da record: 65,7 km/l nel ciclo medio WMTC

Il mercato delle mini moto accoglie la versione aggiornata della Honda MSX che ora diventa MSX 125 Grom. Le novità riguardano soprattutto il motore e il look, accattivante ed estremamente moderno.

Honda MSX 125 Grom: le caratteristiche

Honda MSX 125 si è affacciata sul mercato internazionale nel 2013 e ora è pronta a fare un deciso passo in avanti. Questa mini bike, erede di modelli come Monkey, nella sua versione 2021 avrà un motore monocilindrico raffreddato ad aria, due valvole, capace di erogare 10 CV di potenza (omologato Euro 5) che lavora associato a un nuovo cambio a cinque marce. Invariata, invece, la struttura della ciclistica, con telaio monotrave dorsale in acciaio scatolato, forcella rovesciata con steli di 31 mm, ammortizzatore posteriore centrale e ruote da 12 pollici in alluminio ma ora con design a cinque razze. I freni sono a disco e all’anteriore c’è l’ABS con piattaforma inerziale IMU che impedisce il sollevamento della ruota posteriore durante le frenate più intense. La sella è a soli 761 mm da terra.

Mini moto sì, ma curata in tanti dettagli, come ad esempio il nuovo cruscotto con display LCD dotato anche di contagiri e indicatore della marcia inserita. Il serbatoio ha una capienza di sei litri, ma la casa garantisce un’autonomia da record grazie a un consumo dichiarato di 65,7 km/l nel ciclo medio WMTC. A livello estetico, una menzione la meritano le luci a LED inserite in un gruppo ottico anteriore tutto nuovo, così come le sovrastrutture, composte da due pannelli per lato che si possono smontare con soli 6 bulloni per facilitare la customizzazione. Belle anche la molla dell’ammortizzatore e le pinze freno di colore giallo a contrasto col nero di motore, telaio e ruote.

Honda MSX 125 Grom: quanto costa

La nuova Honda MSX 125 Grom sarà in vendita a partire dal mese di febbraio nelle colorazioni Force Silver Metallic e Gayety Red (il prezzo verrà comunicato in seguito). Una curiosità: Grom è il termine usato per indicare i giovani surfisti, gente che di libertà ne sa parecchio, proprio come coloro che vorranno acquistare questa mini moto.