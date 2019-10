Honda: nasce a Roma il primo Dream Dealers

Dream Dealers è un nuova format di concessionaria voluto da Honda. Entro la primavera del 2020, ne apriranno altri nove sparsi in sei diverse nazioni

Honda Motor Europe ha annunciato l’apertura del primo di una serie di nuovi Dream Dealers progettati per far vivere ai motociclisti una customer experience totalmente nuova. Il progetto parte da Roma (esattamente da Honda Moto Roma, in via Tiburtina 1166) e coinvolgerà alcune delle maggiori città d’Europa.

Dream Dealers: Honda crea un nuovo format di concessionaria

Con questa nuova iniziativa si rinnova la concessionaria Honda Moto Roma – la più grande del Vecchio Continente – nell’area est di Roma, che esporrà la gamma moto Honda, eccezionale per ampiezza e offerta, in tre aree denominate ‘Roadster’, ‘Racing’ e ‘Adventure’. In ognuna delle aree a tema, accanto alle moto stesse, saranno esposti una serie di accessori originali Honda e l’abbigliamento più adeguato, per dare agli appassionati motociclisti la possibilità di immergersi totalmente nello stile di vita e nelle esperienze del tipo di moto da loro preferite. Il personale di vendita di ogni area, dei veri ‘Dream Expert’ con approfondita conoscenza del prodotto, sarà sempre a disposizione per spiegare tutte le caratteristiche di ogni modello, dalle facili e divertenti piccole cilindrate fino alle bandiere tecnologiche come la maxienduro CRF1100L Africa Twin e la supersportiva CBR1000RR Fireblade.

I clienti potranno poi rilassarsi nell’area ristoro dedicata all’interno della stessa concessionaria. Oltre alla concessionaria Honda Moto Roma, apriranno in tutta Europa entro la primavera del 2020 altri nove Dream Dealers sparsi in sei diverse nazioni: Italia (Parma), Germania (Lilienthal e Francoforte), Francia (Tolosa e Marsiglia), Spagna (Barcellona), Portogallo (Porto) e Regno Unito (Bristol e Southampton).