Honda NC 750X: tutte le novità della versione 2021

La nuova Honda NC 750X ha un motore più potente (che ora supera i 58 CV) e un telaio rivisto e alleggerito. Tra gli optional c'è anche la possibilità di avere il cambio a doppia frizione DCT già in uso su altri modelli del brand giapponese

Honda è pronta a vivere un 2021 da protagonista e per farlo ha annunciato l’uscita non di una, ma di ben sette novità, tra cui spicca la rinnovata NC 750X che, nella sua versione aggiornata, promette prestazioni migliori grazie e maggiore comfort ad alcuni importanti accorgimenti che sono stati presi dalla Casa nipponica.

Honda NC 750X: le caratteristiche

Iniziamo la descrizione della nuova Honda NC 750X dal cuore pulsante, vale a dire il motore che, ora, è un bicilindrico parallelo, omologato Euro 5 e in grado di erogare una potenza massima di 58,6 CV, tre in più rispetto alla versione precedente. L’acceleratore è di tipo Throttle-by-Wire, mentre sono quattro i Riding Mode a disposizione del pilota e sfruttabili nelle occasioni più diverse. La moto è disponibile anche col famoso e apprezzato cambio a doppia frizione DCT. Tra le novità che balzano subito all’occhio c’è una nuova linea, sempre in stile da crossover, ma ora più affusolata ma non meno protettiva.

Tutto nuovo anche il telaio che è stato alleggerito (- 18,8 kk sulla bilancia, mentre il peso complessivo scende a 214 kg per la versione con cambio manuale e 224 kg per quella con cambio DCT) e il cui disegno particolare ha permesso ai progettisti di inserire anche un vano portacasco più capiente. La sella è stata abbassata di 30 mm per permettere più stabilità anche ai meno bassi di statura. A proposito di novità: avete già notato i gruppi ottici? Anche questi sono stati ridisegnati, così come il cupolino. Tra gli optional c’è la presa di ricarica USB, sicuramente apprezzata da chi farà un uso massiccio della NC 750X. A proposito di tecnologia: la moto ha un nuovo cruscotto LCD multifunzione e il sistema di accensione/spegnimento è dotato del sistema immobilizer HISS (Honda Ignition Security System).

Honda NC 750X: colori e prezzo

Il prezzo al pubblico della nuova Honda NC 750X non è stata ancora comunicato (novità sono attese a breve), mentre si conoscono bene le opzioni per le livree: Grand Prix Red, Mat Ballistic Black Metallic, Pearl Glare White e Glint Wave Blue Metallic.