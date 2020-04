Honda Rebel 1100: la giapponese che sfida le custom americane

La Honda Rebel 1100 sarà dotata del bicilindrico frontemarcia da 1.084 cc montato sull'Africa Twin e andrà a fare concorrenza alle americane Harley-Davidson Iron 1200 e Indian Scout. Verrà presentata alla prossima edizione di EICMA?

Una nuova moto in arrivo in casa Honda? Forse. Il catalogo della Casa dell’Ala dorata potrebbe presto arricchirsi di un nuovo modello che potrebbe avere il nome di Honda Rebel 1100 ed essere dotato dello stesso motore che equipaggia l’Africa Twin.

Honda Rebel 1100: le caratteristiche

Si chiama Honda Rebel 1100 l’ultima (possibile) novità della casa nipponica. Secondo indiscrezioni, Honda starebbe lavorando a questo progetto che punta a creare una moto custom ma col motore che attualmente è montato sull’Africa Twin, il bicilindrico frontemarcia da 1.084 cc capace di erogare una potenza massima 102 CV e di una coppia massima di 105 Nm. A differenza di questo modello, per, la Rebel dovrebbe avere un po’ meno potenza, si parla di 95 cavalli (e probabilmente anche una versione depotenziata per neopatentati), ma più coppia ai bassi regimi per sposare in pieno la filosofia custom. Il motore sarebbe accolto in un telaio nuovo e leggero. Tra i punti di forza di questa nuova moto, che andrà a fare concorrenza alla americane Harley-Davidson Iron 1200 e Indian Scout, ci dovrebbe essere un ricco pacchetto tecnologico composto da piattaforma inerziale a sei assi con Traction Control, ABS Cornering e cambio a doppia frizione DCT. Ovviamente non si sa ancora nulla in merito al prezzo. Non ci resta che aspettare eventuali annunci ufficiali e magari sperare di vederla presentata ufficialmente durante la prossima edizione di EICMA, il prossimo novembre.