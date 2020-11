Honda SH da oggi anche in versione 350

Honda rinnova la propria gamma col nuovo SH 350 che sarà spinto dal propulsore monocilindrico Euro 5 già utilizzato sul Forza. Rivisto anche il design, con richiami ai modelli SH 125 e SH 150 presentati a EICMA 2019

Novità in arrivo nel mondo degli scooter: Honda, infatti, ha annunciato il lancio del nuovo SH che sarà presto disponibile con motorizzazione da 350 cc e design decisamente rinnovato.

Honda SH 350: cambia il motore e non solo

SH 300 è tra i modelli più apprezzarti di Honda e sulla spinta di un costante successo commerciale, la casa giapponese ha deciso di mettere in produzione una versione con un motore di cilindrata superiore, passando dai 300 ai 350 cc. Il propulsore del nuovo Honda SH 350 sarà un monocilindrico Euro 5 capace di erogare una potenza massima di 28 CV e sarà in grado di toccare la velocità massima fino a 130 km/h. Di fatto è lo stesso motore già impiegato sul Forza. Le novità per SH 350, però, non si esauriscono qui.

Oltre alla cilindrata, ci sarà anche un un design rivisto che richiama quella di SH 125 e SH 150 mostrati durante l’ultima edizione di EICMA in nome di quel family feeling tanto caro a Honda. La dotazione sarà con tutta probabilità di primo livello, con faro anteriore full LED, uno scudo ampio e protettivo, spazioso sottosella e tutto quello che serve su uno scooter di questo tipo oggi, quindi ABS, controllo di trazione, e sistema di avviamento keyless. Molto di più ne sapremo dopo l’uscita del video di presentazione ufficiale in programma il 10 novembre.