Honda SH125/150i 2020: lo scooter best-seller di vendite in Europa si rifà il look

Per il 2020 Honda ha presentato ad Eicma 2019 la nuova versione dell'SH125/150i, completamente rinnovato a livello di motore e ciclistica

Introdotto per la prima volta nel 2001, il mitico scooter Honda SH125/150 è diventato nel tempo uno dei prodotti più riusciti dalla Casa dell’Ala Dorata: nel 2018 è stato il leader indiscusso sul mercato della propria categoria con quasi 19mila unità vendute, un risultato che il colosso giapponese ha intenzione di superare con la nuova versione che è stata presentata in occasione dell‘edizione 2019 del Salone Eicma di Milano.

Sempre con il nome di SH dalla doppia cilindrata 125 e 150cc, per il 2020 lo scooter più amato d’Europa arriva in una veste completamente inedita, con un motore più potente, brillante e meno esoso nei consumi e un telaio riprogettato in funzione di un maggior spazio sotto la sella e di un comfort incrementato grazie alla nuova geometria della sospensione posteriore. Sarà disponibile in quattro colorazioni: Pearl Nightstar Black, Pearl Cool White, Timeless Gray Metallic e Pearl Splendor Red.

HONDA SH 125/150i 2020: PRESTAZIONI SOSTENIBILI

Il nuovo cuore dell’Honda SH 125/150i 2020 è il motore eSP+ (enhanced Smart Power) da 124,5cc (156,6cc per l’SH 150i) a quattro valvole raffreddato a liquido, che nella versione 125 produce ora una potenza massima di 12,5 cavalli a 8.250 giri/min e 11,4 Nm di coppia massima a 6.500 giri/min, mentre nella variante 150 raggiunge valori pari a 16,2 cavalli e 14,2 Nm di coppia.

Rispetto alla vecchia versione, le prestazioni sono state sensibilmente aumentate per donare a questo scooter quel brio che gli mancava per essere davvero gratificante durante il suo utilizzo, senza trascurare tuttavia i consumi che, per il 2020, sono stati rivisti al ribasso arrivando al risultato di 44,6 km con un solo litro di carburante (43,5 km/L per la versione 150).

Ma quali sono i miglioramenti che hanno permesso queste prestazioni? Innanzitutto la centralizzazione delle masse del motore stesso, che ora presenta il radiatore, costituito da una ventola di raffreddamento piccola, leggera e silenziosa, posizionato a destra anziché nella parte anteriore del propulsore. La sua struttura interna, inoltre, è stata rivista con la superficie esterna della canna del cilindro che ora presenta delle minuscole scanalature per mantenere basso il consumo di olio e migliorare il raffreddamento generale.

Il nuovo motore dell’Honda SH 125/150i, inoltre, porta in dote il sistema Start&Stop, che spegne lo scooter in caso di fermata più lunga di 3 secondi con il propulsore al minimo, il quale viene successivamente riavviato tramite la semplice rotazione dell’acceleratore. In caso di asfalto con scarsa aderenza o in condizioni di bagnato, invece, interviene il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), che tiene sott’occhio la velocità delle ruote entrando in azione per evitare possibili slittamenti del posteriore.

HONDA SH 125/150i 2020: PIU’ SPAZIOSO E CONFORTEVOLE

Tutto nuovo anche il telaio che equipaggia l’Honda SH 125/150i 2020, impostato sul duplice risultato di ottenere un maggior spazio sotto la sella e un migliore comfort durante la marcia. L’adozione di un tubolare in acciaio con trave dorsale inferiore ha permesso di spostare il serbatoio sotto la pedana piatta, il che permette di aumentare il carico di 10 litri rispetto al passato. Una nuova geometria della sospensione posteriore, invece, ha consentito di migliorare l’assorbimento delle asperità dell’asfalto, per delle sensazioni più piacevoli alla guida.

La componentistica adottata, inoltre, è da primo della classe: i cerchi in alluminio pressofuso da 16 pollici donano al nuovo SH 125/150i una migliore maneggevolezza su tutte le superfici, mentre forcella anteriore e ammortizzatori posteriori garantiscono una tenuta di strada davvero ottima, grazie alla regolazione del precarico su cinque livelli che agisce in sincronia con il sistema ABS di serie. La stabilità generale, inoltre, rimane sempre su livelli eccellenti grazie all’altezza della sella posta a 799mm da terra e al peso complessivo del mezzo pari a 136,5 kg in ordine di marcia, 400g in meno rispetto al modello precedente.

HONDA SH 125/150i 2020: RESTYLING ELEGANTE E PRATICO

Per quanto riguarda l’impatto visivo, il nuovo Honda SH 125/150i 2020 presenta ora un nuovo look che enfatizza la sua eleganza da scooter dalla pedana piatta che fa, allo stesso tempo, della praticità uno dei suoi punti di forza. La novità più importante è data dall’aumento del carico di 10 L che si vanno ad aggiungere ai 18 L preesistenti, pur mantenendo la tradizionale compattezza che ha fatto dell’SH uno degli scooter cittadini più venduti di sempre.

A livello estetico è stato rivisto anche il frontale, con un gruppo ottico anteriore dalla forma ad “H” completamente a LED che va ad abbinarsi con la luce posteriore equipaggiata della stessa tecnologia. Tutto nuovo anche il cruscotto LCD, che ora presenta, tra le altre cose, anche le spie del controllo di trazione HTSC, dell’ABS, del sistema Start&Stop e della Smart Key, che permette l’accensione e lo spegnimento del veicolo senza dover inserire ogni volta la chiave nell’apposito commutatore. Con l’apposito telecomando Smart-Top Box, utilizzabile dalla distanza massima di 2 metri, sarà inoltre possibile aprire il bauletto, oltre ad accedere al tappo carburante e al vano presente sotto la sella.