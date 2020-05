Honda suona la carica per la ripartenza: tanti vantaggi su tutta la gamma

Honda ha dato il via a "Variamente", una formula di finanziamento che può arrivare a 60 mesi, grazie alla quale si comincia a pagare dopo 6 mesi dall’acquisto e le prime 24 rate sono di importo sensibilmente inferiore alle restanti 36 ma in ogni caso tutto con interessi 0% per entrambi i periodi. L’offerta è valida fino al 30 giugno 2020

Il mondo delle due ruote è compatto nell’indicare la strada della ripartenza. Una ripartenza che avrà degli aspetti vantaggiosi per chi scegliere scooter e moto dal punto di vista del traffico, dell’inquinamento, ma anche per quanto riguarda il portafoglio. In questo senso Honda è in prima linea, avendo attivato una promozione pensata ad hoc per la ripartenza, con la prima rata a 6 mesi e zero interessi.

I vantaggi firmati Honda per la ripartenza

Durante il lungo periodo del lockdown, peraltro non ancora del tutto terminato, e con il mercato bloccato ad aprile, i vertici di Honda hanno pensato a tutte le possibili opzioni per affrontare la tanto attesa ripartenza con il massimo slancio. E ad emergere da tutti i possibili scenari è stata una delle capacità alla base delle relazioni umane: l’empatia. Con tante famiglie in affanno dal punto di vista economico e, al tempo stesso, con la necessità di trovare una reale alternativa al trasporto pubblico per la mobilità personale, l’obiettivo era molto ambizioso: offrire qualcosa di tangibile su entrambi i fronti, ovvero, spostare sensibilmente in avanti e alle migliori condizioni possibili, l’inizio dell’esborso economico e porre le due ruote come la via maestra per assecondare il necessario distanziamento sociale durante gli spostamenti. In questo senso la Casa dell’Ala ha fatto uno sforzo davvero importante creando “Variamente“, una formula di finanziamento dai connotati davvero estremi che può arrivare a 60 mesi, si comincia a pagare dopo 6 mesi dall’acquisto e le prime 24 rate sono di importo sensibilmente inferiore alle restanti 36 ma in ogni caso tutto con interessi 0% (TAN 0% TAEG 2.46%) per entrambi i periodi. L’offerta è valida fino al 30 giugno 2020. Entusiasti dell’iniziativa i concessionari ufficiali Honda, che dal 4 maggio hanno finalmente rialzato le saracinesche e si sono adoperati per adeguare il layout dei flussi di clientela all’interno dei locali, e fiduciosi i massimi dirigenti della branch italiana del colosso giapponese.

“Durante il lungo periodo di permanenza a casa, in smart-working abbiamo lavorato senza sosta alla ricerca di soluzioni che potessero contribuire a risolvere, da un lato il problema della mobilità personale, dall’altro la ridotta capacità di spesa di tanti consumatori. Insieme ad Agos, nostro partner storico per il credito al consumo, siamo riusciti a mettere a punto questa formula straordinaria, e i primi riscontri sono incoraggianti, in tantissimi stanno già scegliendo o tornando alle due ruote, il che ci rende doppiamente soddisfatti, perché significa anche minore inquinamento, riduzione del traffico e, ne siamo certi, grande divertimento e praticità“, ha dichiarato William Armuzzi, Motorcycle General Manager di Honda Motor Europe Ltd. Italia.