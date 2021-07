Honda Super Cub C125: le novità della versione 2022

Honda Super Cub C125 arriva nella versione 2022 con un motore rinnovato e molato Euro 5. L'aspetto retrò nasconde tanti dettagli moderni come il nuovo quadro strumenti (misto analogico e digitale), le luci full-LED e la Smart-Key

Honda Super Cub è lo scooter più venduto al mondo con oltre 100 milioni di pezzi immatricolati fin dalla sua uscita, ma per il mercato italiano è poco più di un neonato, avendo fatto la sua comparsa solo nel 2018. A tre anni dal debutto arriva in una nuova versione aggiornata con tante migliorie nel motore e in altre parti.

Honda Super Cub C125 2022: le caratteristiche

Come detto, sono tante le novità sulla versione 2022 dell’Honda Super Cub C125. Le prime riguardano il motore da 124 cc raffreddato ad aria in grado di erogare una potenza massima è di 9,8 CV e coppia massima di 10,4 Nm a 6.250 giri/min che ora ha ottenuto l’omologazione Euro 5. Il nuovo propulsore garantisce consumi da record: la casa dichiara oltre 66 km/l nel ciclo medio WMTC (il serbatoio ha una capacità di poco inferiore ai quattro litri). L’impianto di scarico è stato rivisto e ora presenta un solo catalizzatore.

Per quanto riguarda la ciclistica, il nuovo Super Cub C125 è dotato di un telaio in acciaio. La forcella è telescopica e ha delle nuove molle (così come al posteriore) che avere maggiore stabilità in tutte le condizioni, soprattutto sulle spesso disastrate strade urbane. I cerchi a raggi sono in alluminio da 17 pollici e montano pneumatici 70/90 all’anteriore e 80/90 al posteriore. L’impianto frenante è composto all’anteriore da un disco da 220 mm con pinza a pistoncino singolo (che lavora con un sistema ABS a un canale), mentre al posteriore c’è un tamburo da 110 mm. Lo scooter è dotato di una nuova sella biposto sabomata, mentre per il frontale si è cercato di dare continuità con le linee del passato pur includendo in un unico elemento tutta la strumentazione (che è mista, analogica e digitale). Le luci sono full-LED, un tocco di modernità come il sistema Smart-Key.

Honda Super Cub C125 2022: quanto costa

Il nuovo Super Cub C125 MY 2022 è disponibile nella colorazione Matte Axis Grey Metallic e dovrebbe essere messo in vendita a un prezzo allineato a quello della versione precedente, di poco superiore ai 3.500 euro.