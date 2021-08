Honda U-be: lo scooter elettrico dal prezzo bassissimo

Honda U-be ha una batteria da 48V che garantisce autonomie comprese tra i 55 e gli 85 km. La velocità massima autolimitata è di 25 km/h mentre i prezzi delle tre versioni vanno dai 400 ai 500 euro euro. Per il momento, però, è prevista la sua commercializzazione solo nel mercato asiatico

Essenziale, elettrico e con un prezzo davvero bassissimo: sono queste le caratteristiche del nuovo U-be, lo scooter elettrico prodotto da Wuyang Honda Motors, la filiale cinese della Casa dell’Ala dorata.

Honda U-be: le caratteristiche

Gli scooter elettrici sono una realtà sempre più importante nelle nostre città. Oggi vi parleremo di un modello davvero particolare. Il nuovo Honda U-be, infatti, arriva con delle caratteristiche uniche. Innanzitutto fa della semplicità e dell’essenza due principi fondamentali. Tutto quello che è superfluo è stato eliminato dai progettisti della Wuyang Honda Motors, la filiale cinese di Honda. Lo scooter, che pesa appena 54 kg, è, di fatto, una versione semplificata dello U-Go e ne esistono tre varianti che si differenziano per i diversi livelli di autonomia: la capacità della batteria da 48V (alloggiata sotto la sella) può, infatti, garantire autonomie pari a 55, 70 e 85 km.

Il motore da 350 W di potenza permettere di raggiungere una velocità massima autolimitata di 25 km/h, pensata per muoversi in sicurezza nel traffico cittadino. La ruota anteriore ha una misura di 12 pollici all’avantreno e 10 al retrotreno. L’impianto frenante è composto da una soluzione mista, disco davanti e tamburo dietro, scelta che ben si abbina alle prestazioni del mezzo. A bordo c’è spazio per tanta tecnologia: la fanaleria è a LED e la strumentazione racchiusa in uno schermo digitale LCD. Tra gli optional c’è la possibilità di avere una presa Usb e il sistema si avviamento smart key.

Honda U-be: il prezzo

Honda U-be è destinato a piacere anche per il suo prezzo. Questo scooter elettrico, infatti, è in vendita a un prezzo di partenza di 400 euro, mentre la versione di gamma costa l’equivalente di appena 500 euro. Peccato che, per ora, la sua commercializzazione è prevista solo per il mercato asiatico.