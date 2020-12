Honda: un brevetto per guidare la moto col pensiero (o quasi)

I tecnici di Honda stanno lavorando a un sistema che, grazie a degli appositi elettrodi, è in grado di mettere in comunicazione il cervello umano con la centralina della moto e fare eseguire alla nostra due ruote le manovre richieste

Se nel mondo delle auto i sistemi di assistenza alla guida stanno facendo notevoli progressi (così come quelli legati alla guida autonoma), non si può certo dire che le moto stiano a guardare. L’elettronica è una componente sempre più importante perché le varie case puntano a costruire mezzi performanti sì, ma alla portata di tutti. Honda sta addirittura lavorando a un brevetto per mettere in comunicazione il cervello umano con la moto per migliore gli standard di sicurezza e non solo.

Honda e il sogno della guida autonoma anche in moto

Secondo quanto riportato da Cycle World, il tutto sarebbe affidato a degli speciali elettrodi inseriti nel casco che permetterebbero a una centralina di ricevere gli impulsi inviati dal nostro cervello e far eseguire alla moto le manovre che abbiamo in mente (nel vero senso della parola). Ovviamente non basterà il pensiero per guidare una moto. La centralina in questione sarà collegata ad altri sistemi, per altro già esistenti, come ad esempio un regolatore dell’angolo di sterzo che può rivelarsi decisivo per correggere una traiettoria fatalmente sbagliata, ma anche in caso di brusca frenata. Honda non è nuova a questo tipo esperimento, ma i progressi fatti in campo tecnologico hanno rappresentato una vera e propria iniezione di fiducia per i tecnici giapponesi che puntano (e a questo punto non sembra nemmeno un mistero) alla guida autonoma anche per le due ruote.

Un’opportunità del genere potrebbe essere declinata in vari modi, non solo per divertimento o alla sicurezza. Ad esempio, potrebbero tornare in sella persone che, a causa di incidenti, hanno delle disabilità e sono impossibilitate a guidare. Il progetto richiederà sicuramente molto tempo per lo sviluppo e la realizzazione pratica, ma questa idea potrebbe rappresentare un nuovo orizzonte per il mondo delle due ruote.