Honpe Prototyping: il futuro è green (e a due ruote)

L'azienda cinese sta lavorando a un prototipo di moto elettrica da 50 cc, alimentata da due batterie sono estraibili da 48 volt che garantiscono un'autonomia di circa 100 km e una velocità di punta di 45 km/h

Prendete quel genio di Mike Robinson, un gruppo di ingegneri con la voglia di assecondare le idee del designer e in quattro mesi avrete pronta un moto elettrica dalle linee futuristiche ma che potrebbe trovare la sua collocazione tra le due ruote dall’utilizzo quotidiano: stiamo parlando della Honpe Prototyping.

La proposta di Honpe Prototyping a Eicma 2019

Il viaggio in casa Honpe Prototyping lo facciamo con l’aiuto di Marco Minardi, uno degli ingegneri che ha contribuito alla realizzazione del prototipo di Honpe. È lui a raccontarci cosa c’è dietro a questa due ruote davvero originale: “Quattro mesi fa Mike Robinson è partito da un disegno e noi abbiamo iniziato a pensare come poteva essere attuato quello che aveva in mente. Alla fine si è pensato a una moto elettrica con due motori, uno avanti e uno dietro con la possibiltà di usarli singolarmente. Le batterie sono estraibili da 48 volt e garantiscono un’autonomia di circa 100 km e una velocità di punta di 45 km/h, il massimo consentito per legge, vasta che l’idea è omologarla come uno scooter 50 cc”. Questa Honpe nasce monoposto, ma soprattuto spicca la sospensione (completamente regolabile) nascosta nella parte inferiore del telaio, in questo esemplare fresato dal pieno ma in futuro realizzata farlo in pressofusione. Tutto il mezzo è in lega di alluminio e alluminio al titanio per un peso di circa 60 kg. All’anteriore e al posteriore è montato un sistema frenante a dischi, nella versione definita chissà, ma ora che abbiamo il prototipo vista siamo molto curiosi di toccare con mano anche la versione definitiva.