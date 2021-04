Horwin EK3: il nuovo scooter elettrico per la mobilità cittadina

Horwin EK3 un motore sviluppato da Horwin che eroga una potenza di 6,2 Kw che permette di raggiungere una velocità di 95 km/h e scattare da 0 a 60 km/h in sei secondi. Lo scooter è disponibile in quattro colori ed è in vendita al prezzo al pubblico di 4.490 euro che cala sensibilmente coi vari contributi

Il segmento degli scooter elettrici si arricchisce con un nuovo prodotto: Horwin EK3, il due ruote a impatto zero dal design moderno e colori brillanti che punta a raggiungere un pubblico trasversale in cerca di un mezzo alternativo per l’utilizzo quotidiano.

Horwin EK3: le caratteristiche

Horwin EK3 si caratterizza per lo spazio a disposizione e una posizione di guida molto comoda. Sviluppato in linea con i più recenti standard di sicurezza, EK3 è dotato di serie di sistemi ad alta tecnologia come frenata combinata CBS, luci a LED, funzione di ritardo nello spegnimento delle luci, keyless go, display touch-start, cruise control, retromarcia, sistema di allarme antifurto e pneumatici a prova di foratura. Lo scooter è spinto da un motore sviluppato da Horwin che eroga una potenza di 6,2 Kw che permette di raggiungere una velocità di 95 km/h e scattare da 0 a 60 km/h in sei secondi. La potenza costante del motore assicura un funzionamento fluido in tutte le condizioni di guida.

Il cervello di EK3 è il sistema di controllo FOC (Field Oriented Control): questo permette di bilanciare la potenza e il consumo di energia, migliorando il controllo del motore. Il sistema riconosce le condizioni di guida e controlla il motore in modo da ottenere una prestazione costante, ottimizzando il risparmio energetico. Recupera anche l’energia durante alcune fasi di frenata e limita la potenza in uscita durante alcune fasi di accelerazione. EK3 può essere equipaggiato con due batterie ricaricabili, che sono anche facilmente rimovibili. Lo scooter viene fornito con le efficienti celle agli ioni di litio 18650 della Samsung. ha una capacità di 1,44 Wh, mentre l‘intero pacco batterie è di 2,88 Wh. La durata della batteria è di 1.000 cicli di carica. La corrente di carica standard è di 10 A. Il tempo di carica di un pacco batteria è di circa quattro ore.

Il sistema combinato CBS (Combined Braking System) è progettato per rendere la frenata più sicura e stabile in ogni condizione stradale, evitando che le ruote si blocchino. In caso di emergenza, lo spazio di frenata viene ridotto, garantendo coì un arresto sicuro del veicolo anche alle alte velocità. Questa ottimizzazione della frenata rende il controllo estremamente preciso nell‘affrontare le curve, anche se il manto stradale è bagnato. La luce diurna è di tipo DRL (Daytime Running Light). Una funzione di ritardo allo spegnimento automatico permette di illuminare la strada verso il garage o la porta d‘ingresso prima di scendere dallo scooter. La chiave dispone di un telecomando integrato che permette di avviare, spegnere e immobilizzare lo scooter senza dover inserire la chiave nell‘interruttore di accensione. Il sistema di antifurto può anche essere attivato e disattivato con la chiave-telecomando. Tra le feature da sottolineare la presa USB nel vano portaoggetti e l’ampio display che mostra tutte le informazioni necessarie durante il viaggio come velocità attuale, cruise control, livello della batteria, autonomia e molto altro ancora. L’accensione e lo spegnimento di EK3 sono accompagnati da una simpatica colonna sonora musicale.

Horwin EK3: colori e prezzi

Horwin EK3 è disponibile in quattro colori (bianco, grigio, nero e rosso) ed è in vendita al prezzo al pubblico di 4.490 euro. Grazie al contributo statale, EK3 ha un costo finale di 3.385,90 euro con contributo al 30% e di 3.037,87 euro con contributo al 40%.