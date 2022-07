Horwin SK3, lo scooter elettrico sfizioso ed economico

Horwin SK3 ha una batteria al litio (72 V/ 36 Ah) che garantisce autonomia fino a 80 km a una velocità di 'Comfort Range'. Il motore è in grado di erogare una potenza di 6,3 Kw e raggiunge una velocità di 90 km/h. Molto interessante il prezzo

Si chiama Horwin SK3 il nuovo scooter elettrico in arrivo sul mercato. In un segmento in continua evoluzione, questo prodotto, progettato internamente dall’R&D di Kammersdorf in Austria, costruito in Cina e distribuito da Vent, si caratterizza per due peculiarità non da poco: tanto stile e un prezzo accessibile.

Horwin SK3: le caratteristiche

Dopo anni di produzione di scooter dalle linee morbide, Horwin SK3 segna un cambio di passo nella produzione del brand col suo design moderno. SK3 si prefigge l’obiettivo di essere il mezzo perfetto per muoversi riducendo al minimo l’impatto ambientale, massimizzando l’efficienza e accorciando al minimo i tempi di spostamento per una mobilità sostenibile sempre più efficace. Il motore è in grado di erogare una potenza di 6,3 Kw e raggiunge una velocità di 90 km/h. La sua potenza costante assicura un funzionamento fluido in tutte le condizioni di guida. Inoltre, il motore ad alta efficienza bilancia perfettamente il consumo di energia.

Il sistema di controllo FOC (Field Oriented Control) è il cervello dello scooter e assicura che SK3 parta rapidamente e senza problemi. Il sistema riconosce le condizioni di guida e controlla il motore per ottenere una prestazione costante, ottimizzando il risparmio energetico. Durante la frenata recupera l‘energia e limita la potenza in uscita durante alcune fasi di accelerazione per garantire la stabilità. SK3 ha una batteria al litio (72 V/ 36 Ah) che garantisce autonomia fino a 80 km a una velocità di ‘Comfort Range’. Una ricarica completa richiede poco meno di cinque ore. Il processo di carica dinamica delle batterie SK3 protegge le celle il più possibile, affinché il livello di prestazioni resti invariato per molto tempo. Il sistema di monitoraggio FOC e il moderno sistema di gestione sono in grado di prevenire i malfunzionamenti, proteggono da sovraccarichi, scariche, sovratensioni, cortocircuiti e controllano anche la temperatura delle batterie. Il vano sottosella accoglie anche la seconda batteria, ricaricabile contemporaneamente alla prima (novità esclusiva Horwin), per portare l’autonomia fino a 160 km, permettendo un viaggio senza sosta per una tratta ‘Extended Range’.

Il sistema combinato CBS (Combined Braking System) è progettato per rendere la frenata più sicura e stabile in ogni condizione stradale, evitando che le ruote si blocchino. Il sistema CBS distribuisce la forza frenante tra i dischi del freno anteriore e posteriore riducendo così lo spazio di frenata e il rischio anche ad alte velocità. Questa ottimizzazione della frenata rende il controllo estremamente preciso nell‘affrontare le curve, anche se il manto stradale è bagnato o dissestato. i dischi freno da 220 mm davanti e dietro, garantiscono una frenata equilibrata ed efficace in tutte le condizioni stradali e meteo. SK3 continua la tradizione della famiglia Horwin di utilizzare fari intelligenti full-LED di qualità automobilistica. I fari abbaglianti e non, grazie alla luce di colore bianco e molto luminosa, si integrano perfettamente con il design dello scooter e garantiscono una visibilità ottimale anche in condizioni di luce più scarsa nelle ore serali. La chiave di SK3 dispone di un telecomando integrato per avviare, spegnere e immobilizzare lo scooter senza dover inserire la chiave nell‘interruttore di accensione. Sotto la sella, con chiusura a chiave, si trova un pratico vano portaoggetti nel quale riporre un casco o uno zaino. L’ampio display di SK3 mostra tutte le informazioni necessarie durante il viaggio: velocità attuale, cruise control, livello della batteria, autonomia e molto altro ancora. Anche in condizioni di luce scarsa, l’illuminazione del display non viene a mancare grazie alla retroilluminazione, al design e alle moderne tecnologie applicate su SK3. I cerchi in lega di alluminio che equipaggiano SK3 sono molto leggeri e garantiscono un’elevata resistenza in ogni condizione di utilizzo mentre i doppi ammortizzatori idraulici sia all’anteriore che al posteriore offrono un’esperienza di guida all’in segna del comfort.

Horwin SK3: colori e prezzo

Horwin SK3 è disponibile nelle colorazioni nero opaco, blu metallizzato e oro metallizzato ed è in vendita con un prezzo al pubblico di lancio di 4.390 euro.