Husqvarna 901 Norden, concept adventure ad EICMA 2019

Husqvarna è tra i grandi protagonisti di EICMA 2019, dove ha presentato la 901 Norden, concept su base 890 che potrebbe entrare presto in produzione

Husqvarna Motorcycles porta a Eicma 2019 una concept estremamente interessante che pare non essere soltanto un prototipo, bensì un modello pronto per andare in produzione. Si tratta della Husqvarna 901 Norden, una enduro stradale pronta a qualsiasi utilizzo, che grazie alle sue gomme tassellate può affrontare ogni terreno e situazione, o quasi. Il faro tondo frontale richiama il concetto di classic enduro travel e rende la moto così bella da rislutare tra le più apprezzate e ammirate del salone milanese.

Husqvarna 901 Norden vuole permettere spostamenti agevoli in qualsiasi situazione, che si viaggi su asfalto liscio e appena steso o su fango e sterrato, con pietre e ostacoli a fare da ulteriore insidia. Questa enduro da viaggio compatta è moderna nel design ma non estrema, perfetta per chi cerca una due ruote da utilizzare tutti i giorni ma in particolare per viaggi con passeggero e bagagli.

La seduta è quella classica da enduro stradale e il manubrio è bello largo: La moto pare confortevole e la parte posteriore è snella e compatta. Questo senso di leggerezza è dato anche dalla colorazione nera, molto bella. Paracolpi e paramotori paiono estremamente solidi e devono esserlo, per una moto che non ha paura di niente. La ruota anteriore è da 21″, quella posteriore da 18″. Una concept così merita davvero di essere prodotta, resteremmo piuttosto delusi se avvenisse il contrario.