Husqvarna FC 250 e FC 450 Rockstar Edition: per chi sogna le gare

Husqvarna FC 250 e FC 450 Rockstar Edition, repliche fedeli dei modelli che corrono nel campionato mondiale AMA Supercross, saranno disponibili a partire da gennaio 2022 nei concessionari autorizzati Husqvarna Motorcycles degli Stati Uniti

Husqvarna ha tolto il velo dalla FC 250 Rockstar Edition e dalla FC 450 Rockstar Edition, modelli con caratteristiche tecniche derivate direttamente dal mondo delle corse e quindi perfette per chi sogna di gareggiare.

Husqvarna FC 250 e FC 450 Rockstar Edition: le caratteristiche

La Husqvarna FC 250 Rockstar Edition dispone di un reattivo motore bialbero che eroga coppia e potenza senza pari. La FC 450 Rockstar Edition è invece spinta da un motore monoalbero, con un livello prestazionale che la porta dritta al top della sua classe. Entrambi questi propulsori sono leggeri e posizionati nel telaio in modo da ottimizzare la centralizzazione delle masse. Un nuovo selettore mappe multifunzione consente di selezionare la modalità di erogazione della potenza. Lo stesso blocchetto attiva le funzionalità di traction control, launch control e abilita l’Easy Shift, che consente di passare senza l’uso della frizione al rapporto successivo dei cinque previsti dal cambio sia della FC 250 Rockstar Edition che della FC 450 Rockstar Edition, entrambi con rapportatura rivista. Per il 2022, la FC 250 Rockstar Edition e la FC 450 Rockstar Edition hanno una ciclistica completamente ripensata, costruita attorno al nuovo telaio idroformato in acciaio al cromo-molibdeno progettato per migliorare la stabilità del retrotreno in accelerazione (effetto anti-squat migliorato). Il telaio è completato da un robusto telaietto ibrido in alluminio e poliammide, che offre una rigidezza specificamente calcolata, e dal nuovo forcellone pressofuso in alluminio, dalla rigidezza ottimale con un peso bassissimo.

Le sospensioni fornite da WP sono come sempre al top. Davanti, la nuova forcella XACT 48 mm con tecnologia AER possiede uno smorzamento più progressivo verso il fine corsa, mentre al posteriore la versione più recente del monoammortizzatore XACT offre tra l’altro la possibilità di regolare tutti i registri senza attrezzi. Insieme al nuovo telaio e al nuovo forcellone, il pacchetto sospensioni WP è responsabile di una dinamica di guida che non chiede altro che di vincere gare. Le nuove sovrastrutture sono caratterizzate da un’ergonomia sviluppata espressamente per facilitare i movimenti in sella. Questo dà al pilota una totale fiducia, consentendogli di concentrarsi sulla guida e sulla gara. Per migliorare ulteriormente il suo pacchetto pronto gara, ogni Rockstar Edition è dotata di piastre forcella Factory a doppio morsetto con offset regolabile (20 o 22 mm), ruote Factory D.I.D. DirtStar con mozzi realizzati dal pieno e anodizzati neri, un gancio partenza Factory, un disco freno anteriore flottante con paradisco in composito a base poliammide e una piastra paramotore sempre in composito a base poliammide. La FC 250 Rockstar Edition e la FC 450 Rockstar Edition saranno disponibili a partire da gennaio 2022 nei concessionari autorizzati Husqvarna Motorcycles degli Stati Uniti. Chissà se e quando le vedremo arrivare anche in Italia.