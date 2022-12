Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023: ancora più performante

Il cuore della Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023 è il motore SOHC da 450 cc, la cui potenza può essere gestita in base alle preferenze del pilota o alle condizioni della pista attraverso l'interruttore Map Select montato sul manubrio

Husqvarna ha annunciato l’arrivo della nuova FC 450 Rockstar Edition 2023, un modello esclusivo realizzato in un numero limitato con componenti di alto livello. Scopriamola insieme.

Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023: le caratteristiche

FC 450 Rockstar Edition 2023 rappresenta il modello di punta del catalogo cross Husqvarna e per questo è caratterizzata dall’uso di una serie di componenti sviluppati sul campo dai piloti factory, per offrire a tutti i piloti un vantaggio competitivo. La nuova versione è dotata di numerose parti speciali tra cui un silenziatore FMF, nuove ruote Excel e rinnovate protezioni per motore e telaio. Se le grafiche Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing hanno un uso prettamente estetico, decisamente funzionale è la forcella WP XACT da 48 mm dotata di tecnologia AER, aggiornata nell’idraulica per essere più resistente ai fondocorsa e combinata al monoammortizzatore WP XACT, anch’esso aggiornato e regolabile senza l’utilizzo di attrezzi.

Il cuore della Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023 è il motore SOHC da 450 cc, la cui potenza può essere gestita in base alle preferenze del pilota o alle condizioni della pista attraverso l‘interruttore Map Select montato sul manubrio. L’intuitivo strumento multifunzionale è dotato di pulsanti chiaramente contrassegnati per selezionare una delle due mappe motore preimpostate, inserire il launch control o il traction control e attivare il sistema Easy Shift per cambiate fluide, anche in condizioni critiche. Tra gli accessori, invece, trovano posto la piastre forcella regolabili Factory Racing, il silenziatore FMF Racing Factory 4.1, le ruote Factory Racing, il blocco forcella per la partenza Factory, il coprisella ad alta aderenza GUTS Racing, il manubrio ProTaper e morbide manopole ODI.

Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023: quanto costa

Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2023 sarà disponibile in un numero limitato di esemplari da gennaio 2023 e verrà venduta al prezzo di 12.775 euro.