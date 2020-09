Husqvarna Norden 901: le immagini della versione definitiva

La versione definitiva dell'Husqvarna Norden 901 non sarà troppo diversa dal concept presentato durante EICMA 2019. Monterà il motore bicilindrico parallelo da 889,5 cc con messa a punto specifica per l’utilizzo adventure. Il suo debutto ufficiale potrebbe coincidere col Motor Bike Expo di Verona in programma a gennaio 2021

Manca sempre meno al debutto della Husqvarna Norden 901. La moto, presentata durante l’ultima edizione di EICMA, ha attirato l’attenzione degli appassionati, intrigati dall’idea che il concept potesse diventare realtà senza grossi stravolgimenti.

Husqvarna Norden 901: come sarà

Da quale ora, in rete stanno circolando le prime immagini della versione definitiva della Husqvarna Norden 901 e queste permettono di avere conferma del fatto che il progetto presentato a EICMA 2019 avrà un riflesso nella realtà. Ha uno stile moderno e distintivo e uno straordinario potenziale sia su strada che in fuoristrada. Leggerezza e potenza ai vertici di categoria contraddistinguono il suo pacchetto motore-ciclistica, facile e versatile ma allo stesso tempo calibrato con precisione per consentire ai piloti più esperti la possibilità di esplorare senza compromessi.

La moto sarà dotata del motore bicilindrico parallelo da 889,5 cc con messa a punto specifica per l’utilizzo adventure. Le ruote saranno da 21″ all’anteriore e 18″ al posteriore per garantire un perfetto equilibrio tra le prestazioni fuoristrada e le capacità touring, ergonomia confortevole e guidabilità. Husqvarna Norden 901 punta a diventare un elemento fondamentale della gamma stradale di Husqvarna Motorcycles e il suo debutto ufficiale potrebbe arrivare in occasione del Motor Bike Expo di Verona previsto per ik gennaio 2021.