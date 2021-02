Husqvarna Svartpilen: arriva anche la versione 125

La nuova Husqvarna Svartpilen 125 è spinta da un motore monocilindrico di 125 cc omologato Euro 5. La forcella anteriore è una WP APEX a cartuccia aperta da 43 mm. Nello il telaio a traliccio verniciato in nero in contrasto con i carter motore color bronzo. Il prezzo supera di poco i 5.000 euro

Giovani, ma con stile. Potrebbe essere questo il target individuato da Husqvarna Motorcycles quando è nata l’idea di allargare la gamma Svartpilen realizzando una versione di soli 125 cc di cilindrata che, a fronte della piccola cilindrata, offre tanto carattere e cura costruttiva.

Husqvarna Svartpilen 125: le caratteristiche

Nonostante un motore di appena 125 cc, questo modello racchiude tutto lo spirito della Husqvarna Svartpilen in versione sorella maggiore. Dotata di un’ergonomia che ispira fiducia e uno stile accattivante, la Svartpilen 125 punta a offre un’esperienza di guida dinamica, grazie anche al fatto di condividere con le sorelle di maggiore cilindrata gran parte della sua componentistica di qualità. La moto è spinta da un motore monocilindrico di 125 cc omologato Euro 5 con un’erogazione fluida e una potenza sempre controllabile.

La moto offre un eccellente rapporto peso/potenza (la bilancia segna 146 kg a secco) il che garantisce consumi contenuti ed è realizzata con componentistica di qualità e tecnologia raffinata (faro anteriore e posteriore sono a LED). Il telaio è a traliccio verniciato in nero in contrasto con i carter motore color bronzo e la componentistica anodizzata. La forcella anteriore è una WP APEX a cartuccia aperta da 43 mm, mentre al posteriore c’è il mono WP APEX: tradotto, comfort e agilità ai massimi livelli per la categoria. I freni sono di tipo ByBre con tecnologia ABS di Bosch per avere una frenata sicura in ogni condizione. Le ruote a raggi sono da 17 pollici sia all’anteriore sia al posteriore e montano pneumatici Pirelli.

Husqvarna Svartpilen 125: quanto costa

Husqvarna Svartpilen 125 è in arrivo presso tutti i concessionari autorizzati Husqvarna Motorcycles a un prezzo di 5.510 euro.