Husqvarna svolta verso l’elettrico: nel 2022 arriva l’E-Pilen

Husqvarna E-Pilen si ispirerà alla Husqvarna Vitpilen 701, altra moto nuda del brand scandinavo ma con motore a combustione. Insieme a lei dovrebbero arrivare altre due piccole e uno scooter sempre a zero emissioni

Anche Husqvarna prende parte alla gare delle moto elettriche annunciando che nel 2022 arriverà sul mercato l’E-Pilen (prodotta in India) e successivamente vedrà la luce anche uno scooter sempre a zero emissioni.

Husqvarna E-Pilen ma non solo

Le moto elettrice sono una realtà sono sempre più importante e Husqvarna non vuole certo stare a guardare. Anzi: la casa di proprietà del gruppo KTM ha intenzione di avere un ruolo da protagonista e per farlo è pronta a realizzare non uno ma ben due modelli. Il primo è l’E-Pilen, in arrivo nel 2022, mentre il secondo sarà uno scooter. Husqvarna E-Pilen si ispirerà alla Husqvarna Vitpilen 701, altra moto nuda del brand scandinavo ma con motore a combustione.

L’E-Pilen, che sarà prodotta in India negli stabilimenti del gruppo Bajaj (di cui KTM detiene il 49% delle quote azionaria) arriverà sul mercato entro i primi mesi del 2022. Ma non è tutto. Husqvarna dovrebbe mettere in produzione anche du epiciclo moto elettriche (corrispondenti a 50 CC e 125 CC) la cui piattaforma dovrebbe essere usata anche per la produzione di uno scooter sempre a zero emissioni.