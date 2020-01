Il 2020 di Triumph si apre col lancio della nuova Street Triple S

La Triumph Street Triple S 2020 ha un look che ne sottolinea l'attitudine sportiva. Il motore tre cilindri da 660 CC è proposto nella versione standard da 95.2 CV e in quella da 35 kW per i possessori delle patenti A2. Interessante il prezzo: 8.500 euro franco concessionario

Il 2020 in casa Triumph si apre con una novità davvero interessante, vale a dire la presentazione della nuova Street Triple S, la roadster aggiornata nell’estetica e nei contenuti tecnici con lo stesso approccio recentemente adottato per l’allestimento top di gamma RS, ma compatibile con la guida con patente A2.

Triumph Street Triple S 2020: le caratteristiche

Il design della Triumph Street Triple S 2020 è stato rivisitato e ora sottolinea l’attitudine sportiva della moto. Grazie a dettagli tutti nuovi come il doppio faro con proiettore a LED con luci di posizione integrate, ma anche altri componenti come flyscreen, fianchetti laterali, convogliatori e codino. A spingerla c’è il brillante motore tre cilindri da 660 CC ricco di carattere e compatibile con le patenti A2: oltre alla versione standard da 95.2 CV, infatti, è stata pensata anche quella “depotenziata” a 35 kW (vale a dire 47.6 CV) come impongono i limiti di legge. La risposta al gas della Street Triple S 2020 è pronta fin dai regimi più bassi ed in particolare nella fascia media, con un picco di coppia di 60Nm a 5,250 giri. L’equipaggiamento è di alto profilo, a partire dal pacchetto sospensoni che può contare su forcelle USD Showa da 41mm con 110 mm di escursione e su un monoammortizzatore Showa “piggyback” al posteriore con 124 mm di escursione, serbatoio separato e regolabile nel precarico. Equipaggiata con ABS di ultima generazione, la Street Triple S è dotata all’anteriore di impianto frenante a doppio disco con pinze Nissin, e al posteriore di un disco singolo lavorato da pinza Brembo. Le gomme scelte sono le equilibrate Pirelli Diablo Rosso III che assicurano elevate percorrenze e performance affidabili. Il pilota ha la possibilità di scegliere tra due modalità di guida (Road e Rain), con risposta dell’acceleratore variabile e controllo di trazione regolabile, con settaggi intuitivi tramite il dashboard LCD.

La moto, inoltre, può essere totalmente personalizzabile grazie ad oltre 60 accessori originali Triumph in grado di aggiungere performance, protezione, comfort e stile. Tra questi citato i nuovi indicatori di direzione a LED dinamici e il nuovo cambio elettronico in salita e scalata Triumph Shift Assist; il nuovo kit di borse resistente all’acqua, con meccanismo di aggancio e rilascio rapido; gli spoiler motore e cover sellino passeggero in tinta, e nuovo parabrezza; gli specchietti retrovisori e serbatoi liquidi al manubrio “machined”.

Triumph Street Triple S 2020: quanto costa

La Triumph Street Triple S 2020 rispetta i parametri di omologazione Euro 5 ed è in vendita all’interessante prezzo di 8.500 euro franco concessionario.