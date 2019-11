Il mondo delle due ruote piange Luigi Termignoni

La scorsa notte ci ha lasciati Luigi Termignoni. Fondò la sua azienda dal 1969 e da quel momento l'ascesa è stata inarrestabile

Il mondo delle due ruote è in lutto per la morte di Luigi Termignoni. L’imprenditore, fondatore di uno dei brand più conosciuti in fatto di terminali di scarichi, ci ha lasciati la scorsa notte all’età di 75 anni.

Termignoni fa rima con sport

Dalla notte scorsa il mondo delle moto ha un protagonista in meno. Luigi Termignoni, infatti, è scomparso all’età di 75 anni. Fondatore dell’omonima azienda di impunti di scarico, innovatore nel mondo delle due ruote, nella sua lunga carriera imprenditoriale ha fatto della passione il primo valore. I suoi prodotti sono, da sempre, apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo. Termignoni inizio la sua carriera come meccanico, poi, nel 1969, ebbe l’intuizione di specializzarsi in impianti di scarico ad alte prestazioni, diventa un simbolo del made in Italy nel mondo. I terminali Termignoni hanno fatto bella mostra due sé sulle moto più vincenti del pianeta, dalla Dakar alla MotoGP, passando per la Superbike.