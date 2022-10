Il mondo delle moto piange Giovanni Di Pillo

Aveva 67 anni e da qualche mese era ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze per curare una malattia cardiovascolare con cui lottava da qualche anno

Lutto nel mondo delle moto: dopo una lunga degenza in ospedale, la scorsa notte è morto Giovanni Di Pillo, per gli amici Giò DiPi, una delle voci più note nel mondo del motorsport italiano e non solo.

Addio a Giovanni Di Pillo, la voce delle moto

Toscano Doc, come ben chiarito dal suo inconfondibile accento, Giovanni Di Pillo Aveva 67 anni e da qualche mese era ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze per curare una malattia cardiovascolare con cui lottava da qualche anno. Iniziò fin da giovane la sua carriera da giornalista e nel corso degli anni è diventato un vero e proprio personaggio per la passione (ma anche la competenza) con cui raccontava le due ruote. La sua voce era diventata quella ufficiale del Mugello visto che per molto tempo è stato lo speaker ufficiale del circuito toscano dove ha raccontato e commentato le più belle gare del mondiale ed epiche battaglie tra i piloti di sempre in Superkìbike come Fogarty, Bayliss, Polen, Toseland, Corser, ma anche gli italiani Melandri e Biaggi.

Lo vogliamo ricordare riprendendo le parole di un articolo scritto sulle pagine di EuroSport: “La motocicletta è una fabbrica di emozioni. E’ un ponte che unisce sponde, è uno zen mentale. La moto ti dà una sensazione di libertà, di evasione che dal mio punto di vista nessun’altra cosa ti può regalare. Dalla prima volta che ho messo il mio sedere su una sella ho capito che avrei voluto vivere una vita in mezzo alle moto e alle persone che vivono, progettano, guidano e sono animate da questa passione. Non c’è stato giorno che mi sono pentito di aver fatto questa scelta e la rifarei subito“.