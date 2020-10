Il Museo Ducati riapre a tempo pieno e riprendono i tour in Fabbrica

Ieri, 5 ottobre, il Museo Ducati torna a essere visitabile anche nei giorni feriali e con esso ripartono anche i tanto attesi tour guidati. Per chi, invece, preferisse la modalità virtuale, è attivo anche il tour "Museo Ducati Online Journey”

Sprazzi di normalità in casa Ducati. A Borgo Panigale hanno mandato un bel segnale di ripresa in un momento non semplice e a partire da ieri, lunedì 5 ottobre, il Museo Ducati è tornato a essere visitabile anche nei giorni feriali. Ma non è tutto, perché contemporaneamente sono ricominciati i tour guidati all’interno dello stabilimento produttivo di Borgo Panigale.

Il Museo Ducati riapre a tempo pieno

Il Museo Ducati riapre i battenti e lo fa con una curiosa novità: la presenza della Panigale V4 R realizzata in mattoncini LEGO Technic in scala 1:1. Sarà possibile vedere dal vivo questo esemplare unico insieme alle moto che hanno scritto la storia di Ducati tutti i giorni della settimana (escluso il mercoledì, giornata di chiusura) dalle 9.15 alle 16.00 in orario continuato. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute di visitatori e lavoratori, gli accessi alla struttura avverranno solamente su prenotazione per fasce orarie con ingressi a numero limitato, inoltre sarà obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro per tutta la durata della permanenza.

Sempre a partire dal 5 ottobre riprendono anche i tanto attesi tour guidati della Fabbrica Ducati, che offrono ai visitatori l’opportunità di camminare e osservare ciò che accade tra le linee di produzione dello stabilimento in cui prendono forma le Rosse di Borgo Panigale. Il prezzo del biglietto per il solo ingresso al museo è di 17 euro, mentre il ticket combinato con ingresso museo e tour fabbrica è disponibile alla cifra di 32 euro e prevede la visita al Museo in autonomia con il supporto della web-app dedicata e il tour guidato nella Fabbrica della durata di circa 60 minuti.

Dal 15 ottobre, inoltre, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta digitale della Borgo Panigale Experience, sarà possibile scoprire i segreti del Museo Ducati con un tour on line da fare attraverso PC, smartphone o tablet, accompagnati virtualmente dalle esperte guide del Museo. Il costo del Museo Ducati Online Journey è di 10 euro e coloro che acquisteranno il tour digitale nel corso del 2020 otterranno 10 euro di sconto sull’acquisto del Catalogo del Museo Ducati.