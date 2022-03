Il nuovo Honda ST125 Dax 2023 è pronto a tornare in Europa

Il nuovo Honda ST125 Dax 2023 è dotato dell'iconico telaio a T in acciaio stampato. Il motore, raffreddato ad aria, ha una cilindrata di 124 cc ed è Euro5. Le luci sono full-LED

Dopo 41 anni di assenza, le strade europee sono pronte ad accoglier il ritorno del nuovo Honda ST125 Dax 2023 . Questa mini-bike, che va ad affiancare il Monkey e MSX125 Grom, deve il suo nome al “Dachshund”, il bassotto tedesco dalle zampe corte e dal corpo allungato, a cui nel 1969 Honda si è ispirata per il nome del primo modello ST50 Dax.

Nuovo Honda ST125 Dax 2023: le caratteristiche

Nuovo Honda ST125 Dax 2023 mantiene le linee inconfondibili del modello originale con un telaio che, oltre a ospitare il serbatoio, è in grado di reggere il peso di due adulti. La mini-bike è caratterizzato dall’adozione dell’iconico telaio a T in acciaio stampato, unico nel suo genere, che offre una guida agile in città ed è così robusto da poter viaggiare in due. La forcella è a steli rovesciati da 31 mm e lavora con doppi ammortizzatori posteriori e cerchi neri da 12” con pneumatici massicci sono i tratti distintivi di questa mini moto.

Il motore ha una cilindrata di 124 CC (Euro5), raffreddato ad aria, monoalbero, raffreddato ad aria e in grado di erogare la potenza e la coppia in modo super fluido, il Dax monta una frizione centrifuga automatica con cambio a quattro rapporti, che regala un’esperienza di guida rilassata e divertente, sia da soli che in coppia. La frizione è di tipo a centrifuga automatica e cambio a quattro rapporti.

Un tocco di modernità è dato dal sistema di fanaleria full-LED e dal display LCD compatto retroilluminato, mentre lo scarico scarico cromato è un classico intramontabile. Ormati sono anche il manubrio e il maniglione per il passeggero. La ST125 DAX sarà disponibile in Italia nella sola livrea Pearl Nebula Red, corredata dall’ala Honda nella sua versione più classica e dal logo del modello con l’immagine stilizzata del bassotto.